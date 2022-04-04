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    爭風吃醋惹禍 四海幫堂主兒子遭北聯幫押走暴打丟包街頭

    方姓少年被押走。（記者王冠仁翻攝）

    方姓少年被押走。（記者王冠仁翻攝）

    2022/04/04 12:40

    〔記者王冠仁／台北報導〕四海幫海罡堂主的方姓兒子，與北聯幫一名成員的陳姓兒子念同一所學校，但方與陳近來喜歡上同一名女同學，兩人爭風吃醋，多次為了此事互嗆；陳心生不滿，找人把方強行押走並毆打，再將他丟包在三重街頭。警方獲報追查，循線逮捕涉案的陳等3嫌，同時也透過管道積極約制雙方幫派，避免引起江湖恩怨衝突。

    警方調查，17方姓少年與17歲陳姓少年就讀台北市某高中，雙方同窗已久，但近來兩人先後喜歡上同一名女學生；方、陳血氣方剛，多次為了女同學爭風吃醋，日前方甚至在IG上發文與陳互嗆。

    陳心生不滿，想給方一個教訓，他找來18歲劉姓同學以及另一名35歲黃姓友人，3人在上月13日掌握方行蹤後，開車尾隨埋伏，趁方當晚11時許，在台北市貴陽街二段等待親友接送時，將他帶上車載走。

    方事後被陳載到八里山區談判，但雙方一言不合，陳、劉、黃就以棍棒毆打他，方寡不敵眾，全身多處掛彩，手臂也骨折。方隔天凌晨1時許，後被丟包在三重文化南路上，陳等人隨即逃之夭夭。

    警方獲報追查，根據涉案車輛的行經路線，鎖定陳等3人，並循線到他們躲藏的大同區旅館逮人，警方將他們依妨害自由、殺人未遂罪嫌送辦。

    警方說，為了避免江湖恩怨、尋仇報復，現已嚴密監控四海幫與北聯幫，嚴防有任何不法情事發生。

    警方將劉嫌送辦。（記者王冠仁翻攝）

    警方將劉嫌送辦。（記者王冠仁翻攝）

    警方將黃嫌（右）與陳嫌（左）送辦。（記者王冠仁翻攝）

    警方將黃嫌（右）與陳嫌（左）送辦。（記者王冠仁翻攝）

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