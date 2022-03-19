獨家》四海幫28日春酒低調席開70桌 北市百名警力嚴陣以待

四海幫虎年春酒餐會請箋。（社會新聞中心攝）

2022/03/19 16:31

〔社會新聞中心／調查組報導〕國內重量級黑道組織四海幫，將於28日（星期一）在台北市圓山飯店舉辦春酒，預計席開70桌，由去年新接任的第九任幫主張存偉主持。由於這是防疫微解封以來第一個黑道幫派舉行的大型聚會，台北市警察局不敢大意，屆時將調派約百名刑事警力到場，全程進行蒐證和戒備。

據了解，昔日四海幫舉辦尾牙或春酒聚會，動輒百桌左右，除宴請全國黑道角頭如竹聯、天道、松聯幫外，也會邀請海外的黑道組織共同參與，席間更不乏政商名流和演藝人員參演助勢助興，如同嘉年華會一般，也令外界側目。

請繼續往下閱讀...

但因近期政府全面打擊黑幫，58歲綽號「存偉」的新任幫主為降低「敏感度」，才決定以「內部人員餐會」模式舉辦，舉辦單位的名稱也由以往的「中華四海同心會」改為「中華四海慈善協會」。

轄區台北市中山警分局屆時將會同北市刑警大隊支援警力共同到場，並在入口處全程蒐證和逐一錄影，並利用防疫實名制作過濾，除防範有滋事衝突發生外，也將視情況對幫派新生代人物進行識別建檔。

警方表示，「存偉」出身自屏東六塊厝的空軍眷村，曾跟隨過許多幫內大佬，憑藉著個性練達，江湖闖盪十年下來，與全省黑道角頭泰半都有交情，與政治人物也有交集，因此也被戲稱為「全省通」。

據警方表示，四海幫是台灣黑幫中最長期深耕中國的幫派組織，「存偉」近10多年來已逐漸將重心轉往中國發展，並經人介紹認識北京的重量級政治人物。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法