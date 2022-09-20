新北板橋當鋪遭砸開槍 警連續三波掃蕩、瓦解四海幫海鯨堂

新北檢警掃蕩四海幫海鯨堂暴力犯罪，今天啟動第三波查緝，拘提五名在逃小弟到案，查獲手機、大麻菸彈等贓物。（警方提供）

2022/09/20 17:21

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〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋區一間當鋪因與八里區一間計程車行有質借糾紛，「板橋掛」角頭先到車行砸店，經營車行的「四海幫海鯨堂」張姓堂主不甘示弱，撂13車31人到板橋開槍砸店，警方今天（20日）啟動第三波偵查，逮獲5名在逃共犯，起出大麻菸彈及涉案手機等證物，全案共收押首惡張男及小弟共七人，展現「新北快打2.0 PLUS」檢警聯手打擊街頭暴力決心。

警方調查，板橋區民生路一間當鋪因與八里區計程車行，因一車兩貸引發爭端，經營車行的海鯨堂張姓堂主於6月29日找來旗下司機、幫眾，到板橋區案發當鋪開槍、砸店示威，駕車逃逸，造成1人腹部、手臂槍傷；林姓槍手雖於犯案後攜槍投案，檢警持續追查。

海山警分局、新北市刑大專案小組啟動快打2.0PLUS「檢警專案平台」機制，通報新北地檢署檢察官黃冠傑指揮偵辦；經專案小組調閱監視器畫面，發現涉案人車達13車33人，隔天啟動第一波掃蕩行動，查緝18人（含當鋪開槍1人）到案，查扣改造手槍2把、彈匣2個、子彈5顆、球棒5支、智慧型手機14支等證物。

後續於7月19日啟動第二波掃蕩行動，查緝10人到案，查扣智慧型手機10支、模擬手槍1支、CO2鋼瓶4瓶、鋼珠1袋等證物。

專案小組鍥而不捨，今再啟動第三波掃蕩行動，拘提在逃5名共犯到案，起出大麻菸彈、手機等證物；三波掃蕩行動，共檢肅首要四海幫海鯨堂張姓主嫌及旗下成員31人到案，並聲押主嫌、共犯等7人，法院均裁定收押禁見，壓制幫派、角頭囂張氣焰。

海山警分局長周振安表示，面對街頭暴力等重大社會治安案件，第一時間除出動快打警力到場壓制，並與刑大配合，共同啟動「快打2.0 PLUS檢警專案平台」機制，檢警聯手掃蕩，遇到背後黑道幫派涉入，向上溯源追查幕後主謀，提報治平專案以組織犯罪防制條例偵辦，並針對幫派堂口據點運用「第三方警政」策略，斷絕賴生各項金流，瓦解危害治安幫派組合。

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