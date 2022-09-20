為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    新北板橋當鋪遭砸開槍 警連續三波掃蕩、瓦解四海幫海鯨堂

    新北檢警掃蕩四海幫海鯨堂暴力犯罪，今天啟動第三波查緝，拘提五名在逃小弟到案，查獲手機、大麻菸彈等贓物。（警方提供）

    新北檢警掃蕩四海幫海鯨堂暴力犯罪，今天啟動第三波查緝，拘提五名在逃小弟到案，查獲手機、大麻菸彈等贓物。（警方提供）

    2022/09/20 17:21

    相關新聞請見：

    運將一車兩抵引2派債主衝突 當鋪門口爆槍戰

    一車兩當惹禍！四海幫、當鋪掛掏槍對開 警逮19嫌

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋區一間當鋪因與八里區一間計程車行有質借糾紛，「板橋掛」角頭先到車行砸店，經營車行的「四海幫海鯨堂」張姓堂主不甘示弱，撂13車31人到板橋開槍砸店，警方今天（20日）啟動第三波偵查，逮獲5名在逃共犯，起出大麻菸彈及涉案手機等證物，全案共收押首惡張男及小弟共七人，展現「新北快打2.0 PLUS」檢警聯手打擊街頭暴力決心。

    警方調查，板橋區民生路一間當鋪因與八里區計程車行，因一車兩貸引發爭端，經營車行的海鯨堂張姓堂主於6月29日找來旗下司機、幫眾，到板橋區案發當鋪開槍、砸店示威，駕車逃逸，造成1人腹部、手臂槍傷；林姓槍手雖於犯案後攜槍投案，檢警持續追查。

    海山警分局、新北市刑大專案小組啟動快打2.0PLUS「檢警專案平台」機制，通報新北地檢署檢察官黃冠傑指揮偵辦；經專案小組調閱監視器畫面，發現涉案人車達13車33人，隔天啟動第一波掃蕩行動，查緝18人（含當鋪開槍1人）到案，查扣改造手槍2把、彈匣2個、子彈5顆、球棒5支、智慧型手機14支等證物。

    後續於7月19日啟動第二波掃蕩行動，查緝10人到案，查扣智慧型手機10支、模擬手槍1支、CO2鋼瓶4瓶、鋼珠1袋等證物。

    專案小組鍥而不捨，今再啟動第三波掃蕩行動，拘提在逃5名共犯到案，起出大麻菸彈、手機等證物；三波掃蕩行動，共檢肅首要四海幫海鯨堂張姓主嫌及旗下成員31人到案，並聲押主嫌、共犯等7人，法院均裁定收押禁見，壓制幫派、角頭囂張氣焰。

    海山警分局長周振安表示，面對街頭暴力等重大社會治安案件，第一時間除出動快打警力到場壓制，並與刑大配合，共同啟動「快打2.0 PLUS檢警專案平台」機制，檢警聯手掃蕩，遇到背後黑道幫派涉入，向上溯源追查幕後主謀，提報治平專案以組織犯罪防制條例偵辦，並針對幫派堂口據點運用「第三方警政」策略，斷絕賴生各項金流，瓦解危害治安幫派組合。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    行車糾紛演變成攔車開槍 通緝犯淡水被逮
    2022/09/08 19:49

    行車糾紛演變成攔車開槍 通緝犯淡水被逮
    開槍奪2命逃亡近67小時 桃園套房命案凶嫌22:35押返桃園
    2022/09/04 22:52

    開槍奪2命逃亡近67小時 桃園套房命案凶嫌22:35押返桃園

    桃園當代建築推手 新案受矚目關鍵
    疑生意糾紛遭轟10槍！竹市男子家門前中6槍受傷 警方追凶
    2022/08/31 11:10

    疑生意糾紛遭轟10槍！竹市男子家門前中6槍受傷 警方追凶
    汐止大尖山區傳槍響 男持瓦斯槍試槍被逮
    2022/08/27 12:18

    汐止大尖山區傳槍響 男持瓦斯槍試槍被逮

    從石材業跨足建築 郭雪芙代言松益發
    一車兩當惹禍！四海幫、當鋪掛掏槍對開 警逮19嫌
    2022/06/30 15:18

    一車兩當惹禍！四海幫、當鋪掛掏槍對開 警逮19嫌
    運將一車兩抵引2派債主衝突 當鋪門口爆槍戰
    2022/06/29 16:51

    運將一車兩抵引2派債主衝突 當鋪門口爆槍戰
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播