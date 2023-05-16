為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    童軍繩綁學生雙手、罵垃圾 台東縣議員揭國小老師霸凌

    台東縣議員林參天在議會揭國小老師帶頭霸凌學生。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣議員林參天在議會揭國小老師帶頭霸凌學生。（記者黃明堂翻攝）

    2023/05/16 14:11

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣議員林參天今天在縣議會揭露國小老師連接傳出霸凌學生。某校一年級學童上課不會作答，被教師以童軍繩綁住雙手懲處，同校五年級陳姓教師不當管教，公開指學生是垃圾、任其他學生嘲笑，還對學生拉耳朵、橡皮筋彈屁股肢體霸凌。前項已由家長提告，縣警局表示已將老師依強制罪嫌移送檢方偵辦。教育處對後項表示已介入調查，若屬實一定依法懲處。

    林參天今天在議會質詢批評某國小時怒斥該校問題太多，居然發生一年級學童犯錯、上課不會作答，老師就把學生雙手用童軍繩綁著懲罰的情事；蔡美瑤答復確有有這件事，家屬已提告，但她剛剛上任，還沒有拜訪學生家長和學生，有請校方持續關心此個案。

    台東縣警局長陳錦坤表示，教師對學童手綁繩子，已涉及強制罪嫌，家長4月中旬已提告，警方詢問後，於4月25日已經移送台東地檢署偵辦。

    林參天又揭日前接獲某國小家長投訴，指控陳姓教師不當管教、長期霸凌學生，公開指學生是垃圾、任其他學生嘲笑，還對學生拉耳朵、橡皮筋彈屁股肢體霸凌，對學生公審、指責，導致學生身心受創不敢上學，須到身心科就醫。

    家長還指出，家長到學校和陳姓教師溝通，陳師竟開擴音，讓全班同學聽到這件事、公審學童，家長向校方投訴後，陳師隨即在班級對學童公審、指責，孩子受到老師言語、身體霸凌後，身心受創、不敢上學，日前已到身心科就醫。

    教育處長蔡美瑤表示，本案學生已做三級輔導，社工、心理師都介入協助，學童在專輔導師社工協助下，已回到學校上課；對於教師行為已進入調查，若不當管教、體罰屬實一定依法懲處，本周會針對這部分再調查、開會，並讓老師先離開教育現場。

    林參天指批評近期台東校園安全學生霸凌問題嚴重，部分學校對於校園霸凌調查也不公平，教育處應該針對校園霸凌組專案小組，找出事實真相為孩子為家長爭取公道。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中市高中畢業生控訴拒教官性騷 被狂記18支警告補修學分錯過升學
    2023/05/16 13:00

    中市高中畢業生控訴拒教官性騷 被狂記18支警告補修學分錯過升學
    宜蘭安安案挨批「甩鍋唬弄縣民」 縣府：全力配合監院調查
    2023/05/10 14:08

    宜蘭安安案挨批「甩鍋唬弄縣民」 縣府：全力配合監院調查

    台灣國際醫療暨健康照護展6月登場
    落實校園反霸凌 南市建置多元申訴管道堅持「三不一有」
    2023/05/06 19:56

    落實校園反霸凌 南市建置多元申訴管道堅持「三不一有」
    被罰不適任卻返校任教 南市議員李宗霖推動「學生權利手冊」反霸凌
    2023/05/06 12:46

    被罰不適任卻返校任教 南市議員李宗霖推動「學生權利手冊」反霸凌
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播