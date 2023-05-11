冷氣採購弊案收回扣 桃市議員劉勝全涉收賄141萬被起訴

民進黨桃園市議員劉勝全涉嫌透過地方建設建議配合款收取回扣141萬餘元，被桃園地檢署起訴並建請法官從重量刑。（資料照）

2023/05/11 15:24

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市議員劉勝全涉嫌以議員地方建設建議款綁標校園工程，包括國小地下禮堂冷氣更新工程案、活動中心視聽設備改善計畫、多媒體影音廣播設備採購等3案，由李姓掮客從中牽線，再由賴姓校長及廠商等配合浮報校園採購預算案，劉被檢調查出共收取141.75萬元回扣賄款；桃園地檢署今天偵結，將劉勝全及賴姓校長依貪汙罪治罪條例之公務員收賄罪嫌起訴，並向法院建議對劉從重量刑。

檢方於去年接獲檢舉，指民進黨籍市議員劉勝全透過李姓掮客，於蘆竹區某國小的地下禮堂冷氣更新工程、111年度活動中心視聽設備改善計畫、111年度多媒體影音廣播設備採購等3件採購案，以議員建議款配合廠商綁標，李姓掮客從中穿梭，從廠商處取得工程款15%金額作為劉勝全簽發議員建議款同意書的代價。

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檢方查出，學校冷氣工程案當中，掮客取得75萬元前往劉的服務處當面交付，還稱：「議員，這是學校冷氣的500萬（15%）」，賴姓校長也從中收取24.5萬賄款；視聽設備改善案、廣播設備改善案，劉也以相同手法，由李男充當掮客及白手套，找來卓姓廠商施作，劉照例收取15%回扣賄款，分別為29萬2500元與37萬5000元。3案共收受141.75萬元賄款。

案經桃園地檢署檢察官戎婕指揮桃園市調查處偵辦，追查出李姓掮客、賴姓校長浮報校園採購案預算，經過數月調查追出上情；檢方考量劉、賴分別繳回部分犯罪所得75萬元、24萬5000元，今天依貪汙治罪條例罪嫌起訴2人。

因劉僅坦承部分犯行，檢方以其身為民意代表，理當以有限政府資源為學生創造最佳學習環境，卻將議員補助款視為牟利機會，加深「行賄才有生意」之惡劣風氣，俾使校園工程採購業者為利所趨，透過行賄等手法爭取生意，嚴重危害國小基礎建設，惡行非輕，建請法官從重量刑。

李姓掮客、卓姓廠商涉案部分，檢方認為李男等人犯後積極協助調查，讓事實得以還原，深具悔意，並已繳回犯罪所得60萬5千元，均以緩起訴處分。

圖為桃園市蘆竹區小學禮堂冷氣空調施作後，檢調查出市議員劉勝全與此案涉收取75萬元回扣賄款，（記者余瑞仁翻攝）

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