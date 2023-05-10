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    吊臂掉落中捷車廂釀1死10傷 市府承諾釐清原因並究責

    中市建築工地吊臂掉落釀中捷乘客1死10傷。（市府提供）

    中市建築工地吊臂掉落釀中捷乘客1死10傷。（市府提供）

    2023/05/10 22:43

    〔記者張瑞楨、蔡淑媛、林旻臻、蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕台中捷運列車今（10）日中午經過豐樂公園站時，路邊興富發建築工地高空塔吊的吊臂突自高空掉落捷運鐵軌上，造成列車撞上釀1死10傷重大公安意外，該起事故造成中捷綠線市政府站到九張犁站無法通車，中捷公司封閉市政府站到九張犁站，需要等運安會調查過才會通車；台中市長盧秀燕下午赴醫院控視傷者及家屬，承諾會全力釐清這起工安事故的原因，追究業者負起相關理賠責任，並針對工安意外進行處分。

    台中市府出重手勒令興富發含事故工地共9處工地全面停工，並依違反建築法開罰81萬元，加計中央勞動部職安署開罰卅萬，首波裁罰金額總計逾百萬元。

    興富發建設公司在台中市文心南路推出的「文心愛悅」建案，今日中午發生樓頂高空塔吊的吊臂從約31樓的樓頂掉落中捷綠線軌道上，列車直接撞上長約40公尺、重達3.3公噸的吊臂，造成乘客靜宜大學女助理教授林淑雅慘死，10名乘客受傷，台中地檢署則釐清刑事責任中。

    台中市政府指出，10名傷者中，除送到台中醫院1名傷者入住一般病房外，其餘9名傷者均已出院。

    興富發建設總經理范華軍、發言人廖昭雄與塔吊公司人員等，傍晚到現場90度鞠躬致歉，承諾對傷者與死者家屬，會做到「最誠意的撫慰」，負起責任、絕不推諉；負責拆除塔吊的承攬商、宇球公司特助鄧兆廷說，初步研判是拆除塔吊時，掛吊吊塔吊臂的鋼索老舊斷掉，造成吊臂掉落，詳細原因配合調查中，但使用機具前都有經過檢查。

    中市建築工地吊臂掉落釀中捷乘客1死10傷。（市府提供）

    中市建築工地吊臂掉落釀中捷乘客1死10傷。（市府提供）

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