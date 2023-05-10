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    吊臂插入中捷車廂疑直接擊中！ 靜宜女助理教授林淑雅墜軌身亡

    消防人員在車廂下方的軌道上發現林女。（消防局提供）

    消防人員在車廂下方的軌道上發現林女。（消防局提供）

    2023/05/10 19:01

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市南屯區一處建案今天中午發生吊臂自高樓層掉落，造成行駛中的台中捷運列車來不及煞車撞上，衍生1死8傷的重大意外，消防局第一時間先將車廂內8名傷者送醫，隨後擴大搜尋才在車廂底部軌道上，發現已明顯死亡的靜宜大學法律系女助理教授林淑雅，不排除是直接遭吊臂鐵條擊中，因而撞出車廂外，但確實原因仍待檢警調查。

    根據現場畫面，中捷車廂內滿目瘡痍，到處都是碎玻璃，座椅掉落，多面疑似門板或車廂頂板的鐵片掉在車廂內，地上還有些許乘客的私人物品，吊臂的殘部鐵條從車窗插進車廂內，列車車頭也嚴重毀損，右側還出現一個大洞，消防人員到場時，發現車廂內部十分凌亂，現場共有8名傷者，經初步檢傷後分別送往醫院治療。

    消防人員隨後擴大搜索範圍，赫然在車廂外軌道區，發現一名被破碎物品遮住的女性傷者，她頭部、腹部都有開放性傷口，因傷勢嚴重已明顯死亡，蓋上白布後運出，且從隨身物品證件比對，才證實是靜宜大學法律系助理教授林淑雅。

    據了解，林女陳屍處就在吊臂鐵條插入車廂的位置下方，不排除是在車廂內直接遭吊臂鐵條擊中，接著撞出車廂外，再從車廂與平台之間的縫隙，掉落軌道上，警方目前已報請檢方相驗，進一步釐清確實原因。

    林女不排除是在車廂內直接遭吊臂鐵條擊中，接著撞出車廂外，再從車廂與平台之間的縫隙，掉落軌道上。（消防局提供）

    林女不排除是在車廂內直接遭吊臂鐵條擊中，接著撞出車廂外，再從車廂與平台之間的縫隙，掉落軌道上。（消防局提供）

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