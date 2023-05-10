中捷意外釀乘客1死8傷 豪宅「黃金怪鳥」引熱議

疑因吊掛作業疏忽，造成台中捷運乘客1死8傷的豪宅，牆外「黃金怪鳥」曾引發熱議。（記者廖耀東攝）

2023/05/10 19:28

首次上稿 14:35

更新時間 19:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕位於台中捷運豐樂公園站旁，疑似高空塔吊吊臂掉落，造成台中捷運乘客1死8傷悲劇的建築工地，以「黃金怪鳥」聞名，該建築工地是興富發建設公司推出的「文心愛悅」建案，上月裝上造型怪異且耀眼金黃色的巨鳥，引發台中市熱議，部分市民揶揄「豪宅彰顯有錢的象徵」，另有人認為造型詭異醜陋、庸俗，與周圍景觀不協調。

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這幾隻金黃色大鳥相當醒目，外型看似老鷹等猛禽，裝飾時間是上月底，有人認為是鳳凰，或是「腿下夾著棍子的老鷹」，還有人主張是體型類似火雞，利爪可對人造成嚴重傷害，有「世界上最危險鳥類」之稱的「鶴鴕」，不過，不論是老鷹或鳳凰、「鶴鴕」，還是網友揶揄的「金雞」、「黃金怪鳥」，多數市民都同意，這些大鳥讓豪宅更豪邁霸氣，另有部分市民認為，霸氣之外，也可能讓豪宅更顯俗氣。

興富發建設公司總經理范華軍、發言人廖昭雄及塔吊公司特助鄧兆廷等三人，今天傍晚到現場，二次九十度鞠躬致歉，他們強調將全力配合檢調及市府調查，也向傷亡家屬致上最高誠意的道歉。

興富發建設發言人廖昭雄表示，針對受傷民眾及傷亡者家屬，後續會做到「最誠意的撫慰」，全力配合市府及捷運局恢復安全行駛，保障民眾權益，全力配合檢調進行工安事故調查，該公司會全部負責，絕不推諉。

市民對此豪宅「黃金怪鳥」議論紛紛，有人認為是老鷹，有人認為是金雞。（圖由中市新聞局提供）

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