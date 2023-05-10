人權學者林淑雅魂斷中捷 原民團體哀悼「原住民族永遠的朋友」

林淑雅致力原住民公共事務。（擷取自原文會臉書）

2023/05/10 21:54

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市南屯區一處建案今天中午發生吊臂自高樓層掉落，造成行駛中的台中捷運列車來不及煞車撞上，衍生1死10傷重大意外，當場慘死車底的靜宜大學法律系女助理教授林淑雅，不排除是直接遭吊臂鐵條擊中，撞出車廂外。消息傳出後，各界頗感不捨。她長年以來相當關心並參與原住民族公共事務，原住民族文化事業基金會今夜在臉書發文，紀念這位原住民族永遠的朋友。

原文會今日於臉書發文如下：台灣法學界與人權的重要學者，並且長年以來相當關心並參與原住民族公共事務的林淑雅老師，今日在台中，不幸遭遇一起意外而辭世。

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林淑雅老師任職靜宜大學法律學系，擁有豐富的人權事務經驗，曾任職國際特赦組織臺灣分會理事長、教育部人權教育議題輔導委員會委員、臺灣人權促進會秘書長等。

在原住民族公共事務領域，也有相當份量的資歷，包含曾經歷總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會、臺灣原住民族政策協會理事等，並且參與過原住民族委員會的訴願審議委員會委員、人權工作小組委員、法規會委員、「新憲原住民族專章小組」成員。

林淑雅老師曾於2000年出版《第一民族－台灣原住民族運動的憲法意義》，透過對憲法基本權利理論與政府組織的重新解析，指出「原住民族集體權利」與「原住民族區域自治」理念的可能性及其制度方向。

林淑雅老師留下許多研究著作和各項行動參與，對於近代的原住民族權利運動與社會發展，有相當重要的地位與付出貢獻，是原住民族永遠的朋友。

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