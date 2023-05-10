立委蔡培慧得知摯友搭中捷遇死劫 哭紅雙眼直呼「不能接受！」

立委蔡培慧（右）與靜宜大學助理教授林淑雅（左）是20多年的好朋友，她找到兩人過往的合照，她說，不能接受好友在這場工安事件中走了。（立委蔡培慧提供）

2023/05/10 19:23

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣立委蔡培慧下午接獲電話電話通知，其20多年的好友靜宜大學教助理教授林淑雅，搭中捷遇死劫，哭紅雙眼的蔡培慧說，兩人從當國會助理時代就相識，是摯友也是社會運動的戰友，工安事件讓無辜的人失去生命太不合理，完全不能接受。

立委蔡培慧今天北上立法院質詢，下午接到電話告知靜宜大學助理教授林淑雅，在吊臂砸中中捷車廂意外中喪生，她再三追問：「是真的嗎？是我認識的淑雅嗎？」，確認死訊是真的後，再也忍不住悲傷，哭紅了雙眼。而她也在南下的高鐵上強忍悲傷，找到兩人昔日的合照，在臉書發文哀悼這位好友。

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蔡培慧說，淑雅與她同年次，兩人是在廿多年前擔任國會助理時認識的，相識後非常投緣，一起參與讀書會，探討議題、政策、法律等問題，兩人經常也在校園一面散步一面討論台灣意識、人權議題。而當她擔任台灣農村陣線發言人時期，觸及許多法律層問的問題，都是淑雅提供專業知識。

多年來自己在就學、就業、社會運動及從政過程，每當感覺快撐不下去時，淑雅總會給予理性解析，讓自己穩住陣腳。這幾年因工作忙碌，兩人碰面的機會變少，但只要見面總有說不完的話，真的想不到她會在這場工安意外中離開，多希望這是假消息，多希望這是一場夢。

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