為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    立委蔡培慧得知摯友搭中捷遇死劫 哭紅雙眼直呼「不能接受！」

    立委蔡培慧（右）與靜宜大學助理教授林淑雅（左）是20多年的好朋友，她找到兩人過往的合照，她說，不能接受好友在這場工安事件中走了。（立委蔡培慧提供）

    立委蔡培慧（右）與靜宜大學助理教授林淑雅（左）是20多年的好朋友，她找到兩人過往的合照，她說，不能接受好友在這場工安事件中走了。（立委蔡培慧提供）

    2023/05/10 19:23

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣立委蔡培慧下午接獲電話電話通知，其20多年的好友靜宜大學教助理教授林淑雅，搭中捷遇死劫，哭紅雙眼的蔡培慧說，兩人從當國會助理時代就相識，是摯友也是社會運動的戰友，工安事件讓無辜的人失去生命太不合理，完全不能接受。

    立委蔡培慧今天北上立法院質詢，下午接到電話告知靜宜大學助理教授林淑雅，在吊臂砸中中捷車廂意外中喪生，她再三追問：「是真的嗎？是我認識的淑雅嗎？」，確認死訊是真的後，再也忍不住悲傷，哭紅了雙眼。而她也在南下的高鐵上強忍悲傷，找到兩人昔日的合照，在臉書發文哀悼這位好友。

    蔡培慧說，淑雅與她同年次，兩人是在廿多年前擔任國會助理時認識的，相識後非常投緣，一起參與讀書會，探討議題、政策、法律等問題，兩人經常也在校園一面散步一面討論台灣意識、人權議題。而當她擔任台灣農村陣線發言人時期，觸及許多法律層問的問題，都是淑雅提供專業知識。

    多年來自己在就學、就業、社會運動及從政過程，每當感覺快撐不下去時，淑雅總會給予理性解析，讓自己穩住陣腳。這幾年因工作忙碌，兩人碰面的機會變少，但只要見面總有說不完的話，真的想不到她會在這場工安意外中離開，多希望這是假消息，多希望這是一場夢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    吊臂插入中捷車廂疑直接擊中！ 靜宜女助理教授林淑雅墜軌身亡
    2023/05/10 19:01

    吊臂插入中捷車廂疑直接擊中！ 靜宜女助理教授林淑雅墜軌身亡
    中捷事故死者靜宜助理教授林淑雅 學生：老師總帶著溫暖的笑容
    2023/05/10 18:36

    中捷事故死者靜宜助理教授林淑雅 學生：老師總帶著溫暖的笑容

    中醫獨門花草燃脂茶 多人月減10公斤
    中捷事故死者靜宜助理教授林淑雅 身兼總統府原住民轉型正義委員會委員
    2023/05/10 17:57

    中捷事故死者靜宜助理教授林淑雅 身兼總統府原住民轉型正義委員會委員
    中捷事故1死8傷 車廂內慘況搶救畫面曝光
    2023/05/10 16:54

    中捷事故1死8傷 車廂內慘況搶救畫面曝光

    還沒等到起漲訊號 保守的你需要防衰退組合
    中捷意外1死8傷！搭車北上開會途中遇死劫 死者是靜宜大學助理教授林淑雅
    2023/05/10 16:52

    中捷意外1死8傷！搭車北上開會途中遇死劫 死者是靜宜大學助理教授林淑雅
    吊臂貫穿中捷車廂 專家：恐材料老舊釀禍
    2023/05/10 16:48

    吊臂貫穿中捷車廂 專家：恐材料老舊釀禍
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播