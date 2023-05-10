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    中捷事故1死8傷 車廂內慘況搶救畫面曝光

    事故發生時，車廂內一片凌亂，令人怵目驚心。（消防局提供）

    事故發生時，車廂內一片凌亂，令人怵目驚心。（消防局提供）

    2023/05/10 16:54

    〔記者許國楨／台中報導〕台中捷運今（10）日中午發生列車遭掉落的工地塔吊吊臂砸中，造成1死8傷的慘劇，台中市長盧秀燕震怒，下令重罰廠商，而稍早連同車廂內被吊臂刺穿，一片凌亂的場景，以及消防人員搶救的畫面也曝光，令人怵目驚心。

    據了解，吊臂掉落後，一名女性乘客當場噴飛出車廂掉落車底，當場死亡，警消人員到場後，於車廂底下發現死者，但血肉模糊死狀相當悽慘，經比對包包內證件後，已確認死者身分為靜宜大學52歲的林姓助理教授，目前已通知胞弟從嘉義北上認屍，至於詳細的死亡原因，警方已報請檢方相驗釐清，

    台中市消防局表示，除了林姓死者外，8名傷者分別送往大慶中山、林新醫院、台中醫院救治，送大慶中山的吳姓男子（48歲）右膝擦傷、意識清楚，林姓男子（68歲）頭部撕裂傷、意識清楚，柯姓男子（43歲、加拿大籍）右額頭撕裂傷、意識清楚，陳姓男童（12歲）雙膝及右手擦傷、意識清楚。

    另還有送林新醫院的唐姓男子（49歲）左腳擦傷，陳姓婦人（68歲）額頭撕裂傷。意識清楚，陳姓女子（54歲）左手臂腫脹，送台中醫院的邱姓女子（32歲）腰痛、胸悶、意識清楚。

    事故發生時，車廂內一片凌亂，令人怵目驚心。（消防局提供）

    事故發生時，車廂內一片凌亂，令人怵目驚心。（消防局提供）

    事故發生時，車廂內一片凌亂，令人怵目驚心。（消防局提供）

    事故發生時，車廂內一片凌亂，令人怵目驚心。（消防局提供）

    消防人員在車廂外進行搶救。（消防局提供）

    消防人員在車廂外進行搶救。（消防局提供）

    消防人員在車廂外進行搶救。（消防局提供）

    消防人員在車廂外進行搶救。（消防局提供）

    車廂被吊臂刺穿。（消防局提供）

    車廂被吊臂刺穿。（消防局提供）

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