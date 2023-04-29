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    三機車連環撞為閃「摩登大聖㹴」 苦主po文追飼主

    從路邊竄出的犬隻，明顯為有人飼養。（警方提供）

    從路邊竄出的犬隻，明顯為有人飼養。（警方提供）

    2023/04/29 19:41

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕88快速道路為往返高雄、屏東間的重要幹道，但一般白牌機車只能行駛高架道路下方的屏188線，日前清晨就傳出有機車通勤族連環撞，其中1名女性還造成手部骨折，禍首疑似是1隻傑克羅素㹴（電影「摩登大聖」主角狗同品種），不過事發至今，3名事主一直無法找到飼主，犬隻身分成謎，急得上網po文要找飼主出面處理。

    這起車禍發生在4月6日早晨近7時，警方到場時，發現3部重機車連環墥，經查，才發現是最前方的江姓男子，為閃避路旁衝出的1犬隻而緊急剎車，致發生後方宗女、劉男接連追撞，當場是倒成一片。

    警方調查，3人當天雖然都是為前往高雄，但並非結伴前往，其中宗女倒地時以手撐地，導致手部骨折傷勢最重，其餘兩男則是有擦挫傷情形，3人的酒測值皆為0，由於後車提供的行車紀錄器顯示，是1犬隻從路旁竄出造成江男緊急煞車所致。

    由於事發至今，犬隻身分成謎，一直無法找到飼主，其中1名傷者的家長，最近就上網「協尋」，指他的狗讓她的兒子被這件車禍搞得很慘，並提供清楚拍下犬隻具有項圈的照片，警方除調閱周邊監視器畫面，並於該路段查訪該隻狗是否有飼主，由於畫面相當清楚，就有網友推測該犬為傑克羅素㹴，疑與電影「摩登大聖」中主角狗為同品種，笑稱難道是模仿電影情節的大搞破壞？

    警方強調，若是有飼主或相關行為人未牽繫寵物而有上述情形者，依違反「道路交通管理處罰條例」第84條規定予以舉發；如有死傷則負過失賠償責任，飼主將依刑法第276條過失致死，或刑法第277條過失傷害罪罪嫌移送法辦；動物保護法第20條規定，寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由7歲以上人員伴同，疏縱寵物可處以3000元至15000元罰鍰。

    從路邊竄出的犬隻，明顯為有人飼養。（警方提供）

    從路邊竄出的犬隻，明顯為有人飼養。（警方提供）

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