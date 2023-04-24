為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    上網買BLACKPINK搖滾區門票 竟收到「陶板屋」餐券

    上網買南韓女團BLACKPINK搖滾區門票，竟掉包寄來「陶板屋」餐券。（警方提供）

    上網買南韓女團BLACKPINK搖滾區門票，竟掉包寄來「陶板屋」餐券。（警方提供）

    2023/04/24 23:18

    〔記者黃良傑／高雄報導〕南韓女團BLACKPINK日前來台開唱，門票秒殺，但有2女1男網路賣8800元搖滾區門票，卻寄給「陶板屋」餐券矇混欺詐差額，高市刑大獲報成立專案，查出逾40人受騙，詐騙金額約40萬元，警方陸續逮回主嫌陳姓女子（34歲），以及39歲張姓男子（39歲）、胡姓女子（32歲），警方不排除陳女等人，涉嫌賺差價還逃避刑責，仍依詐欺罪送辦。

    據了解，被害人林姓女子去年下旬以7800元，在臉書社團購買知名飯店住宿券，對方遲不寄出住宿券，並以各種理由拖延，經林女多次催促後才寄出，但竟非住宿券而是陶板屋餐券，她臉書發文提醒其他網友小心，同時報警處理。

    BLACKPINK上月來台開演唱會，一票難求，20多歲小資女在臉書社團看見有人販售8800元搖滾區門票，不疑有他匯款搶購，同樣收到陶板屋餐券，無法看偶像演唱會，向警方報案，高市刑大組成專案，經2個多月追查，循線逮捕張男和主嫌陳女，再拘提負責領取贓款的同夥胡女，查扣4本金融帳簿、6張金融卡、手機等證物。

    警方發現被害人收到的信封，均為張男所寄，還發現張男衣服包緊緊，不想被路口監視器拍到，還特別從桃園南下到屏東萬丹等各地郵局寄件，逃避警方查緝，警方循線先逮捕張男，再從情資中得知在臉書售票的主嫌陳女、以及負責領取贓款的同夥胡女，據了解，去年到2月逾40人受騙，不法所得約40萬元，全案依詐欺罪嫌，移送彰化、桃園地檢署偵辦。

    上網買南韓女團BLACKPINK搖滾區門票，竟掉包寄來「陶板屋」餐券，逮捕主嫌陳女。（民眾提供）

    上網買南韓女團BLACKPINK搖滾區門票，竟掉包寄來「陶板屋」餐券，逮捕主嫌陳女。（民眾提供）

    上網買南韓女團BLACKPINK搖滾區門票，竟掉包寄來「陶板屋」餐券，逮獲胡女。（民眾提供）

    上網買南韓女團BLACKPINK搖滾區門票，竟掉包寄來「陶板屋」餐券，逮獲胡女。（民眾提供）

    上網買南韓女團BLACKPINK搖滾區門票，竟掉包寄來「陶板屋」餐券。（民眾提供）

    上網買南韓女團BLACKPINK搖滾區門票，竟掉包寄來「陶板屋」餐券。（民眾提供）

    上網買南韓女團BLACKPINK搖滾區門票，竟掉包寄來「陶板屋」餐券。（警方提供）

    上網買南韓女團BLACKPINK搖滾區門票，竟掉包寄來「陶板屋」餐券。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    沉迷酒店詐賣BLACKPINK、五月天門票 騙30多人逾290萬元送辦
    2023/03/28 13:41

    沉迷酒店詐賣BLACKPINK、五月天門票 騙30多人逾290萬元送辦
    動力火車主打「我很好騙」 歌迷買演唱會門票被騙
    2022/02/22 16:04

    動力火車主打「我很好騙」 歌迷買演唱會門票被騙

    存款利率最高8% 理財首選NewNewBank
    高學歷通緝犯 雙向詐騙運彩、演唱會門票
    2020/11/24 05:30

    高學歷通緝犯 雙向詐騙運彩、演唱會門票
    不肖男剪貼合成假繳費單 歌迷付錢拿不到演唱會門票
    2019/02/26 17:18

    不肖男剪貼合成假繳費單 歌迷付錢拿不到演唱會門票

    大樓價住豪墅！「微笑莊園」掀地上權風潮
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播