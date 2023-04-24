上網買BLACKPINK搖滾區門票 竟收到「陶板屋」餐券

上網買南韓女團BLACKPINK搖滾區門票，竟掉包寄來「陶板屋」餐券。（警方提供）

2023/04/24 23:18

〔記者黃良傑／高雄報導〕南韓女團BLACKPINK日前來台開唱，門票秒殺，但有2女1男網路賣8800元搖滾區門票，卻寄給「陶板屋」餐券矇混欺詐差額，高市刑大獲報成立專案，查出逾40人受騙，詐騙金額約40萬元，警方陸續逮回主嫌陳姓女子（34歲），以及39歲張姓男子（39歲）、胡姓女子（32歲），警方不排除陳女等人，涉嫌賺差價還逃避刑責，仍依詐欺罪送辦。

據了解，被害人林姓女子去年下旬以7800元，在臉書社團購買知名飯店住宿券，對方遲不寄出住宿券，並以各種理由拖延，經林女多次催促後才寄出，但竟非住宿券而是陶板屋餐券，她臉書發文提醒其他網友小心，同時報警處理。

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BLACKPINK上月來台開演唱會，一票難求，20多歲小資女在臉書社團看見有人販售8800元搖滾區門票，不疑有他匯款搶購，同樣收到陶板屋餐券，無法看偶像演唱會，向警方報案，高市刑大組成專案，經2個多月追查，循線逮捕張男和主嫌陳女，再拘提負責領取贓款的同夥胡女，查扣4本金融帳簿、6張金融卡、手機等證物。

警方發現被害人收到的信封，均為張男所寄，還發現張男衣服包緊緊，不想被路口監視器拍到，還特別從桃園南下到屏東萬丹等各地郵局寄件，逃避警方查緝，警方循線先逮捕張男，再從情資中得知在臉書售票的主嫌陳女、以及負責領取贓款的同夥胡女，據了解，去年到2月逾40人受騙，不法所得約40萬元，全案依詐欺罪嫌，移送彰化、桃園地檢署偵辦。

上網買南韓女團BLACKPINK搖滾區門票，竟掉包寄來「陶板屋」餐券，逮捕主嫌陳女。（民眾提供）

上網買南韓女團BLACKPINK搖滾區門票，竟掉包寄來「陶板屋」餐券，逮獲胡女。（民眾提供）

上網買南韓女團BLACKPINK搖滾區門票，竟掉包寄來「陶板屋」餐券。（民眾提供）

上網買南韓女團BLACKPINK搖滾區門票，竟掉包寄來「陶板屋」餐券。（警方提供）

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