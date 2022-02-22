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    動力火車主打「我很好騙」 歌迷買演唱會門票被騙

    民眾與歹徒詐面對話。（記者姚岳宏翻攝）

    民眾與歹徒詐面對話。（記者姚岳宏翻攝）

    2022/02/22 16:04

    〔記者姚岳宏／台北報導〕知名藝人「動力火車–都是因為愛」世界巡迴演唱會最近如火如荼展開，他們主打歌「忠孝東路走九遍」及「我很好騙」膾炙人口，吸引大批歌迷搶票觀賞，卻有多位粉絲在臉書平台購買演唱門票遭詐騙，匯了錢卻苦等不到心繫的偶像演唱會入場券，既難過又悲憤。

     

    台南市謝姓男子，本月5日在臉書社團，看到有人動態貼出有動力火車演唱會門票要轉售的資訊，開價2張票3500元，謝男遂私訊對方欲購買4張，對方主動表示急需用錢，僅以價格7000元販售，並聲稱有另外的買家也欲購買，要求謝男盡快匯款。

    謝男立刻以網路銀行轉帳7000元到對方指定帳戶，但對方先稱當天宿醉，隔天再寄出票券，待隔天謝男詢問對方未果，後來幾天依然聯絡不上對方，也未收到演唱會票券，才知遭詐騙。

    另名陳姓女子，本月11日也在臉書社團購買動力火車演唱會門票，對方先是報價演唱會門票座位3B兩格3000元，陳女立刻以網路銀行匯款給對方，惟對方再聲稱位置說明錯誤，是報價座位3B價格，2個座位票價是6400元，陳女覺得可能遭詐，要求對方退款，卻從此聯絡不上對方。

      警方分析此類假網拍詐騙手法，歹徒通常利用時下最夯、最熱門的商品票券吸引民眾購買，再誘導透過FB或LINE等通訊軟體私下交易，等有買家將款項匯入指定戶頭後就已讀不回、封鎖帳號，提醒民眾在追星搶票的同時，別忽略了網拍購物詐騙的陷阱，有任何疑問，可撥打24小時的165反詐騙專線諮詢。

    警方提醒要慎防詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

    警方提醒要慎防詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

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