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    沉迷酒店詐賣BLACKPINK、五月天門票 騙30多人逾290萬元送辦

    林姓男子沉迷酒店詐賣BLACKPINK、五月天門票，高市刑大新北逮人，估計詐騙290多萬元。（民眾提供）

    林姓男子沉迷酒店詐賣BLACKPINK、五月天門票，高市刑大新北逮人，估計詐騙290多萬元。（民眾提供）

    2023/03/28 13:41

    〔記者黃良傑／高雄報導〕家住新北的29歲林姓男子疑愛跑酒店消費，欠下不少債務還向地下錢莊欠錢，見近來全台許多天團、知名歌手舉辦演唱會，許多演唱會，包括五月天、張惠妹、告五人、周湯豪等，見門票都秒殺，上網誆稱有「公關票」賣，手上卻1張也沒有，待收到被害人匯款便人間蒸發，多達30多人受騙，估計詐騙290多萬元，高市刑大今將他移送法辦。

    刑大偵七隊指出，許姓女大學生（21歲）辛苦打工，日前為了聽韓國女團BLACKPINK演唱會，因演唱會門票秒殺，經友人告知林男在網路上賣「公關票」，她便以每張門票6800元向林購票，不料，快到演唱會前幾天仍未收到門票，她欲聯絡對方卻遭封鎖，才警覺受騙，許女向高雄市刑大報案，警方也上165專線找出其他受害者。

    據了解，林嫌有美工專長，疑沉迷燈紅酒綠的酒店歡樂，最後缺錢花用向地下錢莊借錢，見歌迷粉絲瘋演唱會，竟上網冒用某創意公司之名，以「林天師」暱稱，刊登有「公關票」可賣，並留下LINE連結，被害人不疑有他，紛紛受騙報案。

    高市刑大與左營分局組成專案小組，展開蒐證，清查過濾後，鎖定在新北中和區租屋之林男涉有重嫌，警方持拘票北上拘提正在熟睡中的林嫌到案，查扣銀行存摺、提款卡資料等用以詐財的帳戶存簿。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    林姓男子沉迷酒店詐賣BLACKPINK、五月天門票，高市刑大新北逮人，估計詐騙290多萬元。（民眾提供）

    林姓男子沉迷酒店詐賣BLACKPINK、五月天門票，高市刑大新北逮人，估計詐騙290多萬元。（民眾提供）

    林姓男子沉迷酒店詐賣BLACKPINK、五月天門票，高市刑大新北逮人，估計詐騙290多萬元。（民眾提供）

    林姓男子沉迷酒店詐賣BLACKPINK、五月天門票，高市刑大新北逮人，估計詐騙290多萬元。（民眾提供）

    林姓男子沉迷酒店詐賣BLACKPINK、五月天門票，高市刑大新北逮人，估計詐騙290多萬元。（民眾提供）

    林姓男子沉迷酒店詐賣BLACKPINK、五月天門票，高市刑大新北逮人，估計詐騙290多萬元。（民眾提供）

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