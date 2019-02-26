不肖男剪貼合成假繳費單 歌迷付錢拿不到演唱會門票

2019-02-26 17:18

〔記者吳昇儒／基隆報導〕「付了錢卻沒拿到票！」台北市一名王姓男子透過網路論壇、平台散播要販售知名藝人演唱會門票，等被害人上鉤之後，再給其一組序號，要被害人到超商付款取票。但被害人付款之後，錢全部轉進王男的虛擬帳戶中，卻沒有拿到票，才知上當。基隆警方追查後，成功追出幕後的王男，並依涉犯詐欺罪嫌將他移送桃園地檢署偵辦。

基隆市刑警大隊偵四隊去年11月執行網路巡邏發現，有網友在演唱會買賣版上討論遇詐情形，詳細了解後得知，犯嫌擷取網路上明星演唱會門票圖片，取信被害人後，再以拼貼方式，將門票繳費單上的序號，換成線上遊戲網站提供的虛擬帳戶，合成假的繳費單。

不知情的被害人拿著假繳費單到超商繳費時，金額便轉入王男的虛擬帳戶中，等要向店員索票時，才知上當受騙，上網聯繫王男時，他早已將網頁關閉，求償無門。

偵查佐劉庭仲隨即調閱全國相似案件進行分析整合，發現該類案件都是透過線上遊戲網站犯案，犯嫌取得遊戲網站的虛擬帳號後，下載數位條碼，偽裝成演唱會門票繳費條碼，讓被害人上當，而超商端只是負責收款，無法退回款項。

偵辦人員循被害人匯入的帳戶追查，發現是一名張姓線上遊戲業者提供的虛擬帳戶即刻前往搜查，並揪出在網路上詐騙的王姓犯嫌，20日見時機成熟衝進王男家中將他逮捕到案，初步清查被害人高達20餘人，損失金額上看20萬元。

據悉，警方進屋搜查時，32歲王男正在利用販售高鐵、台鐵票券騙被害人，所幸及時攔阻，避免其他人受害。

王男向警方坦承犯案，利用歌迷對於熱門演唱會門票的需求，以小小折扣騙取被害人掏錢購買，但實際上根本沒有票券要賣。警方將持續追查王男是否有共犯，也將釐清有無其他被害人。

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