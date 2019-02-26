李新前女友被控涉珠寶詐欺 高院改判免賠6000多萬

2019-02-26 13:21

〔記者楊國文／台北報導〕已故台北市議員李新的前女友郭新政，被控出示不實當票涉珠寶詐欺案，高等法院去年依偽造文書罪判郭女4月徒刑，得易科罰金定讞，民事部分，台北地院判郭女須與另2名被告連帶賠償6497萬餘元，但高院認為郭女出具相當對價以設定質權而取得讚石，雖有行使業務登載不實文書罪，但不構成詐欺，今逆轉改判她免賠。仍可上訴。

判決指出，蕓賞珠寶公司提告指稱，沈記玉飾小開沈昊諺（原名沈家民）從2013年12月初起，向蕓賞負責人馬聖齋、嚴嘉慧夫妻佯稱有客人要看貨購買鑽石，遂代為銷售，陸續從蕓賞取走價值共2億876餘元的30件鑽石等珠寶，卻將這些鑽石珠寶質當給典精品當舖。

後來，沈男找郭新政出資6千萬元，贖回其中6顆鑽石由郭保管，答應給郭女利息及鑽石保管費，後來蕓賞為了取回這6顆被沈男騙走的鑽石，找郭女等人協調，郭女卻拿出偽造的大展當鋪當票，表示鑽石已典當給大展，於是蕓賞付了7147萬元給郭女取回鑽石，後來才發現鑽石其實並未典當，當票是假的，蕓賞因此對沈昊諺求償1億4328萬元，其中6497萬元應由郭女、沈男和潘男連帶賠償。

郭女辯稱，偽造文書罪部分雖然判她有罪，但本案就她被起訴詐欺罪部份，並無不法意圖，因為她2014年5月23日於大展當舖的協調會，向蕓賞老闆娘嚴嘉慧等人出示「大展當舖借款單」前，蕓賞已經透過時任立法委員羅淑蕾居中協調，雙方協議由蕓賞以7147萬元替沈昊諺償還欠她的債務，以取回鑽石，就算她出示的當票不實，也跟蕓賞被沈男詐騙的損失無關，和她無因果關係。

但台北地院不採信郭女辯詞，認為郭、潘偽造文書的行為與蕓賞的損失有因果關係，扣除已與沈男達成和解的650萬元，判郭女、潘男、沈男應連帶賠償6497萬餘元，至於沈男個人，被判須賠償7229萬餘元。

高等法院審理認為，郭女已出具相當對價以設定質權而取得讚石，並非明知或因重大過失，而不知讓與人無處分權，應屬善意取得質權，雖有偽造文書犯行，但不構成詐欺罪，今轉判她免賠，至於沈男個人須再賠償29萬多元；仍可上訴。

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