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帶31歲輕熟女入住台中高檔摩鐵 55歲已婚男猝死

已婚的55歲卓男與年幼他24歲的李女入住旅館，今天凌晨昏迷死亡。（民眾提供）

已婚的55歲卓男與年幼他24歲的李女入住旅館，今天凌晨昏迷死亡。（民眾提供）

2024/05/01 10:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕已婚的55歲卓姓男子昨晚（30日）與李姓女子（31歲，單身）投宿中市一家標榜「時尚精粹饗宴，奢華藝術體驗」的高檔旅館，卻於今天（5月1日）凌晨猝死，救護車送達醫院前已無生命跡象，電擊搶救後宣告不治。

警方初步調查，李女並非原配，她自稱是卓男的友人，房間內無毒品、無使用過的保險套等異常物品，且未發現他殺或外力介入跡象；卓男之妻則說，卓男有心臟疾病與糖尿病等宿疾，警方通報台中地檢署相驗。

台中市警局第六分局調查，正值中壯年的卓姓男子（已婚，55歲），與年齡差距24歲的31歲李姓女子，入住台中市西屯區一家旅館，這家旅館雖類似汽車旅館，但設備相當豪華，高於一般的摩鐵，最頂級房價，非假日收費8000多元，休息收費1200多元，設有58吋大螢幕，戶外庭園造景與雙人浴缸等豪設備。

調查顯示，今天凌晨0時許，李女打電話至119（中市消防局勤務指揮中心），報案指卓男昏迷，中市消防局派遣救護車，將卓男送至中港澄清醫院急救，並在到院前無生命跡象，醫院電擊搶救無效，中市消防局將此疑案轉報台中市警局。

中市警局六分局初步調查，卓男已婚，原配並非李女，李女則自稱是卓男的友人，警方檢視兩人投宿的房間，並未發現毒品等異常物品，亦無使用過的保險套等遺留物，也沒有他殺或外力介入的嫌疑；卓男髮妻則說，卓男有糖尿病與心臟血管疾病的宿疾，曾做過心臟支架手術，警方已通報台中地檢署相驗。

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