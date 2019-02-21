網上賣便宜奶粉、尿布攏是假！女子涉詐欺被送辦

2019-02-21 12:45

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市陳姓女子涉嫌在網路臉書「媽媽寶貝」等社團，用假名設立帳號PO出團購低價奶粉、尿布等訊息，還裝可憐地告知網友她撫養兩名幼子、急需用錢，騙得網友匯錢給她後，卻不曾交付奶粉、尿布等商品，估計數十網友受害，警方今天已依詐欺罪嫌將陳女送辦。

警方說，陳女去年12月起，以陳X璇帳號在臉書「媽媽寶貝」等社團PO文，假稱她有門道，只要團購人數夠，她就能拿到單價低於市價約200元的奶粉等商品，吸引網友參加團購。

陳女為了吸引更多網友參加團購，還裝可憐地告知網友她要養兩名幼子，很缺錢，網友參加團購後，將錢匯給陳女，卻遲遲等不到她寄送奶粉、尿布，又聯絡不上陳女，才知道受騙，紛紛到她的臉書上PO文：「騙子，快退錢啦！」

目前已有15人向警方報案遭陳女詐騙，被騙的金額從數百元到上萬元不等，桃園市政府警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊通知陳女到案，訊後已依詐欺罪嫌將她送辦，同時呼籲若仍有網友遭騙未報案，可電洽：（03）369-9918與警方聯絡。

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