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路人傻眼！高雄男肉身擋輕軌列車 被按喇叭也不為所動

穿著黑衣男子擋在輕軌前，被民眾嘲諷是在測試帝王條款。（擷取自臉書「高雄大小事」）

穿著黑衣男子擋在輕軌前，被民眾嘲諷是在測試帝王條款。（擷取自臉書「高雄大小事」）

2024/05/01 10:20

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄有民眾昨（4月30日）晚9點多外出倒垃圾，卻在三民區大順二路與建工路輕軌路口，發現有名男子擋在輕軌前，對於輕軌駕駛鳴按喇叭也不為所動，全程約1分半鐘後，警方將循線找人並開罰，若蓄意阻擋輕軌運行，將依公共危險罪送辦。

民眾將男子擋住輕軌的影片上傳至臉書社團，發文指出「倒個垃圾看到，有人跟輕軌測試帝王條款」，當時大順二路為綠燈，輕軌正在通行，卻突然停車無法前進，原來是1名穿著黑衣的男子擋在輕軌前，輕軌駕駛因此鳴按喇叭提醒，男子仍站在輕軌前未禮讓，直到1分半鐘後才越過軌道離開。

三民二分局鼎山所指出，經查案發時間為4月30日晚上9點21分左右，在三民區大順二路與建工路口輕軌鐵軌上，警方未接獲民眾報案，不過，男子站在行人穿越道，阻擋輕軌運行約1分半，未禮讓大眾捷運系統優先通行，已違反道路交通管理處罰條例可處500元。

警方表示，男子是否蓄意阻擋輕軌運行，致生公共運輸往來危險，待查緝到案後將查明，並依刑法公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。並呼籲民眾，行經輕軌運行路段，應遵守交通指揮及相關號誌指引。

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