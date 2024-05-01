二度占用陽明山國有土地養狗、栽種作物 北市婦這下慘了

鄭婦二度占用陽明山的國有土地，用來養狗並栽種作物；士院決定依非法墾殖占用致水土流失未遂罪，對她判得易科罰金之刑6月。（資料照）

2024/05/01 10:41

〔記者溫于德／台北報導〕鄭姓婦人占用北市陽明山的國有地長達8年，用來搭建狗場並栽種作物，然她的地上物一度被陽管處拆除，卻再度占用土地以搭建狗場等。士林地考量她不知警惕，幸未造成水土流失，依違反水土保持法中非法墾殖占用致水土流失未遂罪，對她判得易科罰金之刑6月。

判決指，鄭婦是在2009年首度占用陽明山的國有地，用來飼養上百隻的流浪狗，同時在土地上搭建狗籠、棚架並栽種作物；陽管處於2017透過提告的手段，強制拆除她的非法狗場。

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然陽管處2020年再度派員勘查，又發現鄭婦二度占用同一處國有地，也同樣搭建狗場並栽種作物等，占用面積約為17平方公尺；經陽管處多次張貼公告，要她限期改善未果，決定將她送辦。

鄭婦到案強調她一直有繳土地使用補償金給國有財產局，繳了20年。

然士院仍根據士林地政事務所的測量結果，認定鄭婦犯非法墾殖占用致水土流失未遂罪，且她繳的補償金並非針對所使用的國有土地而繳。

士院最終審酌鄭婦一再占用同一國有土地並擅自墾殖，漠視國家保育山坡地水土資源以減少災害的法令，幸好未造成水土流失，依法對她判刑6月、得易科罰金18萬元。可上訴。

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