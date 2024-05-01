為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

二度占用陽明山國有土地養狗、栽種作物 北市婦這下慘了

鄭婦二度占用陽明山的國有土地，用來養狗並栽種作物；士院決定依非法墾殖占用致水土流失未遂罪，對她判得易科罰金之刑6月。（資料照）

鄭婦二度占用陽明山的國有土地，用來養狗並栽種作物；士院決定依非法墾殖占用致水土流失未遂罪，對她判得易科罰金之刑6月。（資料照）

2024/05/01 10:41

〔記者溫于德／台北報導〕鄭姓婦人占用北市陽明山的國有地長達8年，用來搭建狗場並栽種作物，然她的地上物一度被陽管處拆除，卻再度占用土地以搭建狗場等。士林地考量她不知警惕，幸未造成水土流失，依違反水土保持法中非法墾殖占用致水土流失未遂罪，對她判得易科罰金之刑6月。

判決指，鄭婦是在2009年首度占用陽明山的國有地，用來飼養上百隻的流浪狗，同時在土地上搭建狗籠、棚架並栽種作物；陽管處於2017透過提告的手段，強制拆除她的非法狗場。

然陽管處2020年再度派員勘查，又發現鄭婦二度占用同一處國有地，也同樣搭建狗場並栽種作物等，占用面積約為17平方公尺；經陽管處多次張貼公告，要她限期改善未果，決定將她送辦。

鄭婦到案強調她一直有繳土地使用補償金給國有財產局，繳了20年。

然士院仍根據士林地政事務所的測量結果，認定鄭婦犯非法墾殖占用致水土流失未遂罪，且她繳的補償金並非針對所使用的國有土地而繳。

士院最終審酌鄭婦一再占用同一國有土地並擅自墾殖，漠視國家保育山坡地水土資源以減少災害的法令，幸好未造成水土流失，依法對她判刑6月、得易科罰金18萬元。可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
【家庭plus．生活大補帖】尊重彼此 別勉強
2024/05/01 05:30

【家庭plus．生活大補帖】尊重彼此 別勉強
顏寬恒之妻陳麗凌當阿嬤了 台中地院審判長追問真的嗎？
2024/04/18 19:34

顏寬恒之妻陳麗凌當阿嬤了 台中地院審判長追問真的嗎？

公司治理評鑑前5% 這八家十連霸
脫單趁現在！內政部單身聯誼4/29開始報名
2024/04/24 10:34

脫單趁現在！內政部單身聯誼4/29開始報名
士林溪山里設4處取水點 北市府採納意見提供維生取水袋
2024/04/12 10:56

士林溪山里設4處取水點 北市府採納意見提供維生取水袋
豪宅竊占國有地 3案皆不認罪 中檢：顏寬恒是首謀應從重量刑
2024/04/19 05:30

豪宅竊占國有地 3案皆不認罪 中檢：顏寬恒是首謀應從重量刑
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播