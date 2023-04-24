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    開槍土城當舖 弘仁會15歲槍手瞎扯：手槍是國小上蝦皮買的

    路邊監視器拍到最早到當舖開槍的弘仁會份子朱姓少年。（資料照）

    路邊監視器拍到最早到當舖開槍的弘仁會份子朱姓少年。（資料照）

    2023/04/24 17:06

    〔記者王定傳／新北報導〕檢警偵辦竹聯幫仁堂弘仁會與華山幫槍擊案，本月22日逮捕10日在新北市土城區朝當舖開槍的弘仁會15歲朱姓少年、開車者黃姓少年及一名鍾姓少年，據了解，朱少坦言開槍，瞎扯互毆才會報仇，槍枝是他國小時上蝦皮購物買入，自己土法煉鋼改槍，新北地院少年法庭昨裁定朱、黃2名少年收容，鍾姓少年請回。

    據了解，弘仁會與華山幫因詐騙款項等許多問題產生糾紛，積怨已久，今年4月10日，黃少載著朱姓少年等人殺往華山幫位於土城的當舖據點，持改造手槍開3槍，該槍威力不足，未貫穿大門鐵皮。

    據了解，朱少開槍時，還有同夥（尚未到案）在旁拍攝，之後將影片PO上網，向華山幫嗆聲「你們板橋華山就是垃圾，敗壞公司名氣，來弄我們公司拿CO2（二氧化碳，指空氣槍）還不敢承認，你們公司只能教出你們這些垃圾」。

    華山幫份子獲知後則在弘仁會綽號「鯨魚」的林姓成員座車上安裝GPS，並於19日動手，從台北市追到新北市板橋，連開15槍報復，犯後，槍手吳姓少年與24歲林姓男子帶槍投案供稱是曾遭弘仁會份子毆打才報復，少年後來被裁定收容，林男羈押禁見獲准。

    隔日上午，換一名17歲劉姓少年持槍，在上班時間車潮擁擠、眾目睽睽之際，前往當舖掃射，犯後按照同樣模式帶槍投案，聲稱曾任職於該當舖，因為遭欺負才會開槍。

    檢警串連3起槍擊案起源於弘仁會與華山幫的糾紛，於22日逮捕朱姓少年等3人，據了解，朱少坦言開槍，瞎扯互毆才會報仇，槍枝是他國小時上蝦皮購物買入，自己土法煉鋼改槍。

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