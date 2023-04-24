大甲媽回鑾估數十萬信眾 彰縣交通管制出爐

大甲媽遶境回鑾將於27日由西螺大橋進入彰化縣溪州鄉，28日深夜駐駕彰化市天后宮，起駕及回鑾活動進行將湧入大批人潮與車潮。 （記者湯世名翻攝）

2023/04/24 14:11

〔記者湯世名／彰化報導〕大甲媽遶境進香活動，回程將於27日由西螺大橋進入彰化縣溪州鄉，當晚駐駕北斗鎮奠安宮，預計28日深夜駐駕彰化市天后宮，起駕及回鑾活動進行將湧入大批人潮與車潮，警方預估有數十萬名信眾參加，今天公布大甲媽回鑾路線的省道台1線與沿線重要路段交通管制措施，呼籲用路人務必配合。

彰化縣警局指出，27日凌晨遶境活動返程由雲林縣西螺大橋進入彰化，西螺大橋實施封閉管制，彰化端中山路與彰水路口管制車輛進入，改道行駛溪州大橋。27日晚上大甲媽駐駕北斗鎮奠安宮期間，斗苑路1段（光華街至中正路口）實施封閉管制，車輛避免進入北斗市區。28日上午遶境活動至員林市福寧宮時，中山路2段（民權街至靜修路口）實施封閉管制，車輛改道行駛中正路。

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28、29日遶境活動進入彰化市區期間，將視活動進度及現場人潮狀況機動實施道路封閉管制，車輛避免進入市區道路，規劃中山路改道路線，分別是北上車輛由中山路左轉中央路右轉中華西路左轉金馬路再接中山路北上，或由中央路左轉中華西路接高速公路北上。南下車輛則由中山路右轉金馬路右轉中華西路左轉中央路右轉中山路南下，或由中華西路上高速公路南下（另彰南路車輛由彰南路右轉中山路左轉金馬路南下）。

至於調撥車道，27日下午埤頭鄉斗苑東路（東環路口）至北斗鎮斗苑路（復興路口），調撥西向車道。28日上午永靖鄉中山路（中山路1段34巷口至九分路口）調撥南向車道。28日上午大村鄉中山路（員林大道至慶安路口）調撥南向車道。28日中午花壇鄉中山路（過溝橋至東外環路口）調撥南向車道。

縣警局強調，大甲媽遶境進香活動已列為國際性宗教文化活動，隨團進香人員、陣頭、車隊眾多，遶境沿線及駐駕的宮廟周邊道路交通預期會受影響，為維遶境活動期間整體交通順暢，呼籲用路人務必配合，尤其進香遊客於彰化市區路邊停車禁止併排停車，以免影響用路人通行。

大甲媽遶境回鑾將於27日由西螺大橋進入彰化縣溪州鄉，交通管制措施出爐。 （警方提供）

大甲媽遶境回鑾預計28日深夜駐駕彰化市天后宮，交通管制措施出爐。 （警方提供）

大甲媽遶境回鑾預計28日深夜駐駕彰化市天后宮，並沿中山路一路北返，交通管制措施今天出爐。 （警方提供）

大甲媽回鑾預計28日從花壇鄉進入彰化市，深夜駐駕彰化市天后宮，彰化市區接通改道路線措施今天出爐。（警方提供）

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