為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    陳建仁：全面改善全國153處消防廳舍

    陳建仁今視察台中市消防局特搜大隊西屯分隊廳舍改建規劃。（記者許國楨攝）

    陳建仁今視察台中市消防局特搜大隊西屯分隊廳舍改建規劃。（記者許國楨攝）

    2023/04/24 13:26

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市消防局特搜大隊西屯分隊廳舍歷經921大地震及各大天災，多處空間損壞亟需修繕，行政院長陳建仁今視察改建規劃，除頒發加菜金慰問消防同仁辛勞，也宣布全面改善全國屋齡20年以上153處消防分隊廳舍，做消防人員最堅強的後盾，讓第一線人員更安心執勤，全力守護國民生命財產安全。

    針對辦公空間狹小、屋況不佳、漏水、壁癌及磁磚脫落等問題，中央推動「消防廳舍內部設施改善2年中程計畫，陳建仁今天在行政院秘書長李孟諺、內政部常務次長吳常安、消防署長蕭煥章、中市副市長王育敏等人陪同下視察西屯分隊。

    王育敏表示，該分隊歷經921大地震及各大天災，多處空間損壞亟需修繕，提供較佳備勤環境是刻不容緩且必要工作，消防局說明，因應消防人員勤務特性，平時需長時間備勤待命，其備勤環境是否良善，將直接影響消防人員能否獲得完善休息及體力回復，如遇出勤也因空間有限及動線不良等問題，將造成出勤時間拉長，降低救災效率。

    此次已獲中央核定神岡、潭子、石岡分隊等消防分隊廳舍內部設施改善整修，其中特搜大隊西屯分隊廳舍整修經費為500萬元。

    「工欲善其事，必先利其器！」陳建仁表示，每位消防人員都是國人心目中的英雄，也是令人敬佩的台灣之光，各位堅守崗位守護國人的安全，政府當然要做大家的後盾，所以在總統蔡英文的支持下，提高了消防人員的待遇並增補人員等，也透過淘汰老舊車輛、添購搶救器材等方式充實救災量能。

    而此次政府針對153處屋齡20歲以上的消防廳舍進行內部整修，台中共有18處，未來中央將持續與地方合作，逐步完善各地的消防廳舍整建，讓消防工作做得更好。

    陳建仁頒發加菜金慰問消防同仁辛勞。（記者許國楨攝）

    陳建仁頒發加菜金慰問消防同仁辛勞。（記者許國楨攝）

    陳建仁今視察台中市消防局特搜大隊西屯分隊廳舍改建規劃。（記者許國楨攝）

    陳建仁今視察台中市消防局特搜大隊西屯分隊廳舍改建規劃。（記者許國楨攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中市石岡分隊列歷史建築 新廳舍動土
    2023/02/22 18:42

    中市石岡分隊列歷史建築 新廳舍動土
    虎尾高鐵特定區人口漸增 雲林斥資8600萬建新消防廳舍
    2022/11/16 13:51

    虎尾高鐵特定區人口漸增 雲林斥資8600萬建新消防廳舍

    存款利率最高8% 理財首選NewNewBank
    空間不足消防車停路邊… 佳冬消防分隊終於遷建今動土
    2022/10/16 16:29

    空間不足消防車停路邊… 佳冬消防分隊終於遷建今動土
    慰勞警消送大禮 侯友宜：貢寮分駐所及消防分隊將重建
    2022/09/04 19:55

    慰勞警消送大禮 侯友宜：貢寮分駐所及消防分隊將重建

    腎虛不用愁！GMP中藥廠精心研製
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播