陳建仁：全面改善全國153處消防廳舍

陳建仁今視察台中市消防局特搜大隊西屯分隊廳舍改建規劃。（記者許國楨攝）

2023/04/24 13:26

〔記者許國楨／台中報導〕台中市消防局特搜大隊西屯分隊廳舍歷經921大地震及各大天災，多處空間損壞亟需修繕，行政院長陳建仁今視察改建規劃，除頒發加菜金慰問消防同仁辛勞，也宣布全面改善全國屋齡20年以上153處消防分隊廳舍，做消防人員最堅強的後盾，讓第一線人員更安心執勤，全力守護國民生命財產安全。

針對辦公空間狹小、屋況不佳、漏水、壁癌及磁磚脫落等問題，中央推動「消防廳舍內部設施改善2年中程計畫，陳建仁今天在行政院秘書長李孟諺、內政部常務次長吳常安、消防署長蕭煥章、中市副市長王育敏等人陪同下視察西屯分隊。

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王育敏表示，該分隊歷經921大地震及各大天災，多處空間損壞亟需修繕，提供較佳備勤環境是刻不容緩且必要工作，消防局說明，因應消防人員勤務特性，平時需長時間備勤待命，其備勤環境是否良善，將直接影響消防人員能否獲得完善休息及體力回復，如遇出勤也因空間有限及動線不良等問題，將造成出勤時間拉長，降低救災效率。

此次已獲中央核定神岡、潭子、石岡分隊等消防分隊廳舍內部設施改善整修，其中特搜大隊西屯分隊廳舍整修經費為500萬元。

「工欲善其事，必先利其器！」陳建仁表示，每位消防人員都是國人心目中的英雄，也是令人敬佩的台灣之光，各位堅守崗位守護國人的安全，政府當然要做大家的後盾，所以在總統蔡英文的支持下，提高了消防人員的待遇並增補人員等，也透過淘汰老舊車輛、添購搶救器材等方式充實救災量能。

而此次政府針對153處屋齡20歲以上的消防廳舍進行內部整修，台中共有18處，未來中央將持續與地方合作，逐步完善各地的消防廳舍整建，讓消防工作做得更好。

陳建仁頒發加菜金慰問消防同仁辛勞。（記者許國楨攝）

陳建仁今視察台中市消防局特搜大隊西屯分隊廳舍改建規劃。（記者許國楨攝）

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