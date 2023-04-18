彰化再現「綠電蟑螂」 養文蛤、養蜆、養雞都上門「喬事情」

村民到工地現場抗議。（檢方提供）

2023/04/18 19:19

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣大城鄉鄉民代表陳何南等人，2年前以「美歐亞綠能公司」在當地施工產生震動，影響鄰近養殖文蛤區生長為由，藉勢號召村民到工地抗爭，要求廠商對村民做電費補償，還藉機對綠能廠商下游的營造公司勒索，又煽動村民到工地抗議。彰化檢方經過長期的蒐證，14日搜索11處所，通知39人到案說明。訊後認為陳男涉犯貪污治罪條例藉勢藉端勒索財物及刑法恐嚇取財等罪嫌聲請羈押遭承駁回，檢方將聲請抗告。另有4位養文蛤、蜆、雞的村民共犯分別以10萬至2萬元交保。

檢方調查，2021年12月間「美歐亞綠能公司」進駐大城鄉東港村、西港村，進行綠電升壓站工程，陳何南等人認為，施工的過程產生劇烈的地表震動，影響到附近文蛤養殖，要求該綠能廠商承諾連續20年每年支付大城鄉東港村、西港村電費補償。過程中陳男等人又以同樣的理由要求美歐亞下游的一家營造商支付文蛤業者200萬元的損失。

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隔一年，營造商開始施作廠內電源線配設線路工程，東港村曹姓及陳姓村民以施工產生震動將影響養雞、養蜆等農漁戶，且施作管路工程亦會影響土地所有權人等為由，煽動村民前往工地抗議，迫使工程停工，再藉機勒索100萬元朋分。

陳河南今天否認「向業者勒索」的指控，也否認自己是「綠電蟑螂」，他表示，自己清清白白，經得起考驗。

據了解，營造商確有支付200萬元給17名文蛤業者朋分，當時有多人做見證並簽名切結，但後續是否有人繼續向業者勒索，是檢方追查的重點。

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