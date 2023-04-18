雲林檢警偵破綠能蟑螂常業犯罪集團 4家綠能廠商受害

雲林檢警偵破綠能蟑螂常業犯罪集團，3嫌犯交保候傳。（記者詹士弘翻攝）

2023/04/18 13:35

〔記者詹士弘／雲林報導〕台灣積極發展綠能產業，潛在利益龐大，引綠能蟑螂覬覦，雲林檢警接獲線報有廠商遭恐嚇取財，經多方佈線，於4月17日收網，前往雲林、台南、台西三地搜索，破獲蟑螂常業犯罪集團，帶回嫌犯4人，其中楊姓嫌犯及兩名曾姓嫌分別以50萬至10萬元交保，黃姓嫌犯限制住居。

雲林地檢署於去年4月至今年3月間接獲多件關於綠能蟑螂情資，檢察長張春暉指示檢察官施家榮整合相關情資，發現在雲林縣口湖鄉設置太陽能光電場的4家綠能廠商，遭受同一綠能蟑螂犯罪集團勒索，認該犯罪集團疑似係綠能蟑螂常業犯，該犯罪集團的部分成員也與統促黨張姓總裁往來密切。

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地檢署由檢察官施家榮、謝宏偉與雲林縣警察局北港分局、臺西分局、刑事警察大隊等司法警察共組專案小組，將集團成員提報為治平對象，4月17日指揮雲林縣警察局刑事警察大隊、北港分局、臺西分局、斗南分局、斗六分局等司法警察至雲林縣口湖鄉、臺南市安南區、臺中市西屯區等處執行搜索、拘提及約談，拘提被告楊姓、兩名曾姓及黃姓嫌犯等4人到案，並同時約談雲林縣口湖鄉前鄉長林哲凌等證人到案說明。

檢方表示，經執行拘提、搜索、訊問等蒐證行為後，發現被告楊姓嫌犯等4人從110年3月至112年3月間，向綠能廠商勒索財物或要求承包工程，同時以率眾包圍及阻撓施工、明示可透過鄉公所阻擋廠商送件、四處向各行政及司法機關檢舉、至太陽能案場附近綁布條等方式，使綠能廠商擔心工期延誤，得負違約責任、原物料價格上漲、利息負擔等不利益後果，而被迫與被告楊嫌等人協商。

檢察官複訊後認為被告楊嫌及兩名曾姓嫌犯均涉嫌恐嚇取財等罪，以50萬元至10萬元不等交保，黃嫌則限制住居在現住地，並均曉諭如有再犯將依職權向法院聲請羈押。

雲林檢警偵破綠能蟑螂常業犯罪集團，3嫌犯交保候傳。（記者詹士弘翻攝）

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