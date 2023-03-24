不肖公職索賄 地方假抗爭勒索 綠能蟑螂 陳建仁︰加強查緝

行政院長陳建仁昨主持中央廉政委員會議，要求持續加強查緝不法。（行政院提供）

2023/03/24 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨籍雲林縣議長沈宗隆涉嫌收受綠能業者賄賂，行政院長陳建仁昨在「中央廉政委員會第廿六次委員會議」表示，近來有不肖公職人員向綠能廠商索賄，或有地方勢力假環保之名抗爭，藉機勒索，高等檢察署對此已整合檢、警、調及廉政單位共同查緝不法，遏止妨害綠能產業發展的犯罪行為。

陳建仁指出，發展綠能產業是當前政府重要的施政目標，能源轉型政策是我國基礎建設重要的一環，由於政府政策的鼓勵，讓有意發展綠能產業者願意投入建設，但也因如此，近來有不肖公職人員向綠能廠商索賄，或有地方勢力假環保之名抗爭，藉機勒索。

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遏止妨害綠能產業發展的犯罪行為

陳建仁強調，高等檢察署已整合檢、警、調及廉政單位共同查緝不法，遏止妨害綠能產業發展的犯罪行為，他要特別予以肯定，並請相關單位持續加強辦理，包括私部門反貪腐部分等，同時也呼籲國人勇於檢舉，共同遏阻不法。

針對「揭弊者保護法」草案通過前，政府可行作為的提案，陳建仁表示，請各相關部會務必積極執行主管業務範圍所訂定的檢舉獎勵及保護規範，尤其在醫療業、政府特許行業、政府挹注機構及上市上櫃公司等行業，並請羅秉成政務委員後續邀集相關部會開會研商，提出具體可行的辦法。

陳建仁說，除推動「揭弊者保護法」立法工作外，更重要的是如何改變整體社會對揭弊文化的觀感，應將追求公義的揭弊者視為勇敢的人，而非謀求私利的「報馬仔」，希望各相關部會結合學者專家、民間團體等力量，努力翻轉以往窠臼的過時觀念。

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