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    首頁　>　社會

    穿西裝假扮投顧公司員工 男想騙婦百萬反被逮

    冉姓男子穿的西裝筆挺，佯裝成投顧公司員工，想騙取陳婦百萬現金反被逮。（記者吳昇儒翻攝）

    冉姓男子穿的西裝筆挺，佯裝成投顧公司員工，想騙取陳婦百萬現金反被逮。（記者吳昇儒翻攝）

    2023/04/18 19:03

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名陳姓婦人因誤信詐騙集團假投資廣告，加入通訊軟體假投資群組，被詐400多萬元，但詐騙集團成員仍不放過她，14日要求陳婦再交付100萬。警方前往關懷時得知此事，隨即在陳婦住處附近部屬警力，逮捕穿著西裝自稱是投顧公司員工的冉姓車手及在外等候的陳姓上游。警詢後，將兩人依詐欺罪嫌移送法辦。

    警方調查，73歲的陳姓婦人因誤信假投資廣告，陸續匯出400多萬元退休金給詐騙集團成員，事後發現「投資」的現金都沒辦法提出，才驚覺受騙，只好報警處理。

    警方擔心陳婦再次受騙，將她列為關懷對象，經常前往陳家探訪；本月14日陳婦向員警表示，自己又接到詐騙集團通知，要求再交付100萬元，且會由專人面交並交付收據。

    基隆市警四分局偵查隊立刻介入偵辦，並請陳婦將對方約出來，假裝面交；當日見30歲冉姓車手穿著西裝向陳婦佯稱自己是投顧公司員工，警方見時機成熟，出面逮人，查扣收款收據及8萬餘元現金與作案手機，再逮捕再外等待的陳姓上游，警詢後將兩人依詐欺罪嫌移送基隆地檢署偵辦。承辦檢察官黃佳權認為兩人有串證、逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方逮捕在外等候的陳姓上游。（記者吳昇儒翻攝）

    警方逮捕在外等候的陳姓上游。（記者吳昇儒翻攝）

    警方查扣假證件、收據及8萬多元現金。（記者吳昇儒翻攝）

    警方查扣假證件、收據及8萬多元現金。（記者吳昇儒翻攝）

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