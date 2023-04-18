為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    妙齡女才情傷又網路交友暈船 警界王陽明拆「詐」彈

    吳女到超商買遊戲點數，葉員與同仁趕抵及時阻詐。（圖由警方提供）

    吳女到超商買遊戲點數，葉員與同仁趕抵及時阻詐。（圖由警方提供）

    2023/04/18 16:07

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市吳姓妙齡女子最近才失戀，為療情傷竟又誤上網路交友的愛情陷阱，要求吳女到超商購買2.5萬元遊戲點數才能見面，店員報警後，有「警界王陽明」稱號的警員葉少東及同仁到場，葉員耐心向吳女勸說是詐騙集團一貫手法，雖及時阻詐吳女卻也哀怨表示：「我真的被騙了，好想哭…」。

    台中市第一分局繼中所14日下午3時許，接獲轄內超商店員通報有民眾疑遇詐，巡佐楊政誠、警員葉少東獲報後立即趕往現場，見神情失落無助的25歲吳姓女子站在櫃台前，葉員詢問吳女得知，前幾天她才剛跟男友分手，欲解情傷在交友網站認識一名自稱「豪」的男子，雙方相談甚歡後相約星巴克見面。

    但吳女抵達後未見對方身影，卻接到對方「我經紀公司說如果要出場的話，你要先支付出場費給我」的訊息，不假思索便到超商購買25000元遊戲點數，楊、葉2員聽聞後立即表示這是詐團技倆，吳女卻仍舊十分擔憂說，先前與「豪」談話中被愛情沖昏頭，將自己相關證件拍照傳給對方。

    因遲遲未依指示將點數序號傳送，便收到疑似將遭幫派追緝毆打的恐嚇訊息，外型神似藝人王陽明的葉員強調，這皆是愛情詐騙的一貫手法，恐嚇訊息並不會真的有威脅，不要依歹徒指示即可，若有人身安全疑慮，都可尋求警方協助，吳女這才安心卻也哀怨的說「我真的被騙了，好想哭…」。

    第一分局長吳燕山表示，現今社會運用社群軟體交友普遍，呼籲民眾遇到可疑狀況時，可視情況撥打165防詐騙專線確認，勿任意交付金融帳戶存摺、提款卡密碼等個人專屬資料，或是到超商購買點數，以免受騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    葉員外型陽光帥氣，被稱「警界王陽明」。（圖由警方提供）

    葉員外型陽光帥氣，被稱「警界王陽明」。（圖由警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    扯爆！與女友共築愛巢要貸款 每月見兩次竟「查無此人」
    2023/04/17 15:42

    扯爆！與女友共築愛巢要貸款 每月見兩次竟「查無此人」
    到中國同住月薪20萬！男暈船衝機場找廈門女「雞頭」
    2023/04/15 05:40

    到中國同住月薪20萬！男暈船衝機場找廈門女「雞頭」

    綻放合庫永續力 響應世界地球日
    情人「劫」！台南永康1月迄今735件詐騙 1/5愛情詐騙
    2023/02/13 14:38

    情人「劫」！台南永康1月迄今735件詐騙 1/5愛情詐騙
    台東男被愛情騙子詐昏頭 騙行員要匯30萬給「太太」開店
    2022/12/24 14:29

    台東男被愛情騙子詐昏頭 騙行員要匯30萬給「太太」開店
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播