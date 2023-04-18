妙齡女才情傷又網路交友暈船 警界王陽明拆「詐」彈

吳女到超商買遊戲點數，葉員與同仁趕抵及時阻詐。（圖由警方提供）

2023/04/18 16:07

〔記者許國楨／台中報導〕台中市吳姓妙齡女子最近才失戀，為療情傷竟又誤上網路交友的愛情陷阱，要求吳女到超商購買2.5萬元遊戲點數才能見面，店員報警後，有「警界王陽明」稱號的警員葉少東及同仁到場，葉員耐心向吳女勸說是詐騙集團一貫手法，雖及時阻詐吳女卻也哀怨表示：「我真的被騙了，好想哭…」。

台中市第一分局繼中所14日下午3時許，接獲轄內超商店員通報有民眾疑遇詐，巡佐楊政誠、警員葉少東獲報後立即趕往現場，見神情失落無助的25歲吳姓女子站在櫃台前，葉員詢問吳女得知，前幾天她才剛跟男友分手，欲解情傷在交友網站認識一名自稱「豪」的男子，雙方相談甚歡後相約星巴克見面。

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但吳女抵達後未見對方身影，卻接到對方「我經紀公司說如果要出場的話，你要先支付出場費給我」的訊息，不假思索便到超商購買25000元遊戲點數，楊、葉2員聽聞後立即表示這是詐團技倆，吳女卻仍舊十分擔憂說，先前與「豪」談話中被愛情沖昏頭，將自己相關證件拍照傳給對方。

因遲遲未依指示將點數序號傳送，便收到疑似將遭幫派追緝毆打的恐嚇訊息，外型神似藝人王陽明的葉員強調，這皆是愛情詐騙的一貫手法，恐嚇訊息並不會真的有威脅，不要依歹徒指示即可，若有人身安全疑慮，都可尋求警方協助，吳女這才安心卻也哀怨的說「我真的被騙了，好想哭…」。

第一分局長吳燕山表示，現今社會運用社群軟體交友普遍，呼籲民眾遇到可疑狀況時，可視情況撥打165防詐騙專線確認，勿任意交付金融帳戶存摺、提款卡密碼等個人專屬資料，或是到超商購買點數，以免受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

葉員外型陽光帥氣，被稱「警界王陽明」。（圖由警方提供）

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