為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    北市民防、義警、義交大隊長佈達 蔣萬安：警察最堅實的夥伴

    台北市議會議長戴錫欽（左起）、民防大隊長李瑞彬、義勇警察大隊長周靖烈、台北市長蔣萬安、交通義勇警察大隊大隊長辜萬益、台北市警察局長張榮興出席典禮。（記者王冠仁翻攝）

    台北市議會議長戴錫欽（左起）、民防大隊長李瑞彬、義勇警察大隊長周靖烈、台北市長蔣萬安、交通義勇警察大隊大隊長辜萬益、台北市警察局長張榮興出席典禮。（記者王冠仁翻攝）

    2023/04/17 12:20

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局今天舉辦民防團隊民防大隊、義勇警察大隊及交通義勇警察大隊的大隊長聯合佈達典禮，新任民防大隊長李瑞彬、義勇警察大隊長周靖烈、交通義勇警察大隊長辜萬益，從台北市長蔣萬安手中接過聘書。蔣萬安表示，感謝各協勤民力多年來的付出，民防、義警、義交同仁，是協助警察勤務最堅實的夥伴。

    台北市警局在今天早上11時，於市警局地下三樓大禮堂，辦理民防大隊大隊長李瑞彬、義勇警察大隊大隊長周靖烈、交通義勇警察大隊大隊長辜萬益聯合布達典禮，蔣萬安到場主持。

    市警局指出，新任民防大隊長李瑞彬現為松山慈惠堂總策劃長、台北市義消總隊顧問秘書長及台北市警察志工大隊長，義警大隊長周靖烈現職中緻科技及紹捷科技公司董事長，義交大隊長辜萬益現職萬華區調解委員會主席。

    市警局表示，本次新任三位大隊長，不僅個人事業經營有成，對社會公益付出更是不遺餘力，而身兼大隊長一職，更是展現自身榮譽、社會肯定，以及責任的開始。

    蔣萬安也說，「警力有限、民力無窮」，民防、義警、義交同仁，平日皆在基層協助社會治安、交通工作，為民眾的生活安寧增多一層保障，是協助警察勤務最堅實的夥伴。

    台北市長蔣萬安，頒發聘書給新任民防大隊長李瑞彬（右）。（記者王冠仁翻攝）

    台北市長蔣萬安，頒發聘書給新任民防大隊長李瑞彬（右）。（記者王冠仁翻攝）

    台北市長蔣萬安，頒發聘書給新任義交大隊長辜萬益（右）。（記者王冠仁翻攝）

    台北市長蔣萬安，頒發聘書給新任義交大隊長辜萬益（右）。（記者王冠仁翻攝）

    台北市長蔣萬安，頒發聘書給新任義警大隊長周靖烈（右）。（記者王冠仁翻攝）

    台北市長蔣萬安，頒發聘書給新任義警大隊長周靖烈（右）。（記者王冠仁翻攝）

    蔣萬安主持典禮，新任民防、義警、義交大隊長宣誓。（記者王冠仁翻攝）

    蔣萬安主持典禮，新任民防、義警、義交大隊長宣誓。（記者王冠仁翻攝）

    台北市長蔣萬安，頒發聘書給新任民防大隊長李瑞彬（右）。（記者王冠仁攝）

    台北市長蔣萬安，頒發聘書給新任民防大隊長李瑞彬（右）。（記者王冠仁攝）

    台北市長蔣萬安，頒發聘書給新任義警大隊長周靖烈（右）。（記者王冠仁攝）

    台北市長蔣萬安，頒發聘書給新任義警大隊長周靖烈（右）。（記者王冠仁攝）

    台北市長蔣萬安，頒發聘書給新任義交大隊長辜萬益（右）。（記者王冠仁攝）

    台北市長蔣萬安，頒發聘書給新任義交大隊長辜萬益（右）。（記者王冠仁攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    治安無名英雄大會師 侯友宜感謝民防、義警人員付出
    2022/03/14 14:22

    治安無名英雄大會師 侯友宜感謝民防、義警人員付出
    豐原警分局表揚績優民防、義警人員 陳子敬代表感謝
    2020/08/26 11:42

    豐原警分局表揚績優民防、義警人員 陳子敬代表感謝

    商辦後勢強勁 這區頂辦炙手可熱
    就想當警察！身高差3公分 作業員考10年「堅持考到上」
    2017/08/24 20:06

    就想當警察！身高差3公分 作業員考10年「堅持考到上」
    男星現身虎尾？ 派出所員警酷似胡歌爆紅
    2016/09/10 19:25

    男星現身虎尾？ 派出所員警酷似胡歌爆紅
    民防義警協助警方 大甲警分局表揚協勤民力
    2016/07/22 22:33

    民防義警協助警方 大甲警分局表揚協勤民力
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播