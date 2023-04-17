北市民防、義警、義交大隊長佈達 蔣萬安：警察最堅實的夥伴

台北市議會議長戴錫欽（左起）、民防大隊長李瑞彬、義勇警察大隊長周靖烈、台北市長蔣萬安、交通義勇警察大隊大隊長辜萬益、台北市警察局長張榮興出席典禮。（記者王冠仁翻攝）

2023/04/17 12:20

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局今天舉辦民防團隊民防大隊、義勇警察大隊及交通義勇警察大隊的大隊長聯合佈達典禮，新任民防大隊長李瑞彬、義勇警察大隊長周靖烈、交通義勇警察大隊長辜萬益，從台北市長蔣萬安手中接過聘書。蔣萬安表示，感謝各協勤民力多年來的付出，民防、義警、義交同仁，是協助警察勤務最堅實的夥伴。

台北市警局在今天早上11時，於市警局地下三樓大禮堂，辦理民防大隊大隊長李瑞彬、義勇警察大隊大隊長周靖烈、交通義勇警察大隊大隊長辜萬益聯合布達典禮，蔣萬安到場主持。

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市警局指出，新任民防大隊長李瑞彬現為松山慈惠堂總策劃長、台北市義消總隊顧問秘書長及台北市警察志工大隊長，義警大隊長周靖烈現職中緻科技及紹捷科技公司董事長，義交大隊長辜萬益現職萬華區調解委員會主席。

市警局表示，本次新任三位大隊長，不僅個人事業經營有成，對社會公益付出更是不遺餘力，而身兼大隊長一職，更是展現自身榮譽、社會肯定，以及責任的開始。

蔣萬安也說，「警力有限、民力無窮」，民防、義警、義交同仁，平日皆在基層協助社會治安、交通工作，為民眾的生活安寧增多一層保障，是協助警察勤務最堅實的夥伴。

台北市長蔣萬安，頒發聘書給新任民防大隊長李瑞彬（右）。（記者王冠仁翻攝）

台北市長蔣萬安，頒發聘書給新任義交大隊長辜萬益（右）。（記者王冠仁翻攝）

台北市長蔣萬安，頒發聘書給新任義警大隊長周靖烈（右）。（記者王冠仁翻攝）

蔣萬安主持典禮，新任民防、義警、義交大隊長宣誓。（記者王冠仁翻攝）

台北市長蔣萬安，頒發聘書給新任民防大隊長李瑞彬（右）。（記者王冠仁攝）

台北市長蔣萬安，頒發聘書給新任義警大隊長周靖烈（右）。（記者王冠仁攝）

台北市長蔣萬安，頒發聘書給新任義交大隊長辜萬益（右）。（記者王冠仁攝）

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