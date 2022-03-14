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    治安無名英雄大會師 侯友宜感謝民防、義警人員付出

    新北市市長侯友宜（前排中）出席「2022年民防、義警及義刑人員聯合常年訓練大會」，期勉隱身幕後的治安功臣，持續發揮「正向力量」，共同守護新北市的治安。（記者賴筱桐攝）

    新北市市長侯友宜（前排中）出席「2022年民防、義警及義刑人員聯合常年訓練大會」，期勉隱身幕後的治安功臣，持續發揮「正向力量」，共同守護新北市的治安。（記者賴筱桐攝）

    2022/03/14 14:22

    〔記者賴筱桐／新北報導〕治安維護除了靠警察，背後還有一群默默付出的民防、義警及義刑人員，協助警方執勤、犧牲奉獻，仍毫無怨尤。新北市市長侯友宜今天出席「2022年民防、義警及義刑人員聯合常年訓練大會」，期勉隱身幕後的治安功臣，持續發揮「正向力量」，共同守護新北市的治安，實現安居樂業的願景。

    新北市警局今年「民防、義警及義刑人員」常年訓練大會，今天上午在新北市政府多功能集會堂舉行，受訓人數多達1334人，授課內容主要針對警察局近期掃黑、肅槍、緝毒、打詐及防疫等經驗分享，市警局長黃宗仁也擔任講師，說明新北市近年治安及交通的蛻變與革新。

    板橋義警分隊長呂上榮、幹事施國雄、小隊長張景順，3人從1982年加入義警中隊，協助警察執勤已長達40年，他們平日各有工作，利用休息時間，協助派出所執行「安民專案」，進行夜間巡邏及戒護人犯，對板橋沙崙地區的治安維護功不可沒。

    板橋義警分隊長郭文琴、副分隊長王郅雅，擔任後埔地區義警10多年，在上、放學時段協助維護學生安全，經常遇到汽、機車族爭先恐後，不聽指揮，她們發揮女性溫柔的特質，苦口婆心勸導，贏得「學童守護天使」的美名。

    侯友宜表示，感謝民防、義警、義刑等民力人員長年來的付出與努力，成為推動市政工作的幕後功臣。他說，新北市有400萬人口，幅員遼闊，治安、交通勤務相對繁重，警力有限、民力無窮，面對犯罪手法改變，環境多元、複雜，協勤的民力人員對於治安偵防、交通疏導、為民服務、關懷弱勢等不遺餘力，共同守護新北市的治安環境。

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