為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台東縱谷筆直15公里「奪命大道」5年奪55命 警義消搶救演練

    台東縣關山警義消進行車禍搶救演練。（記者黃明堂攝）

    台東縣關山警義消進行車禍搶救演練。（記者黃明堂攝）

    2023/04/16 11:21

    〔記者黃明堂／台東報導〕台九省道關山至鹿野段有將近15公里筆直幾乎沒有轉彎處，成易肇事路段，據公路單位統計2011到2016年有55位車禍命喪於此。台東縣消防局關山消防分隊和關山義消分隊特地規劃救助課程，模擬兩輛自小客車發生追撞事件；堆疊的車體加上有人員受困車內如何協助傷者脫困和建立救援時安全防護等。

    一群穿著消防衣、帽、鞋的消防隊員們正在進行車禍救助課程，地上排列各式的油壓救助器材和發電機；警、義消在現場指揮官的工作分配下從容完成每個救援步驟，包括檢視評估安全救援範圍、破壞車體直到最後順利將受困在車內的「傷者」救出。

    關山消防分隊長賴垣志表示，關山轄區至鹿野的台九省道車流量大加上幾乎都是劃分雙黃線，據公路單位統計2011到2016年有55位車禍命喪於此。消防單位希望透過強化救助觀念的提升和破壞脫困器材的運用熟練，在遇到勤務時能夠有效而且及時排除障礙並將人命安全救出。

    賴垣志說，救人固然重要但救援者的安全同樣不能輕忽，希望透過課程的規劃並反覆操作，能把受困傷者降到最低的現場傷害然後盡速送醫。

    關山義消分隊長周福安表示，車禍救助課程是縣議員陳宏宗發現省道車禍發生率高，爭取縣府編列經費排定訓練計畫及購買演練車輛提供破壞練習，專業汽車修護達人侯旻宏現場協助並提供專業意見。

    周福安指出，在編製消防人力有限的出勤下，如何透過義消的協同救援更顯得重要。透過專業講師教官的授課和實際現場操作，模擬各項情境討論有效的救援方式，此次的車禍救助也操作由產科醫師林思宏捐贈的16萬元奧地利製救援平台，成功克服救援受困傷者的救出高度順利完成任務。

    台九線關山到鹿野間有15公里筆直幾無轉彎的路段，是易肇事路段。（記者黃明堂攝）

    台九線關山到鹿野間有15公里筆直幾無轉彎的路段，是易肇事路段。（記者黃明堂攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    印度音樂劇團巴士墜谷 釀13死29傷
    2023/04/16 10:08

    印度音樂劇團巴士墜谷 釀13死29傷
    宜蘭小貨車闖紅燈 瞬間狠削Volvo戰車頭
    2023/04/15 14:20

    宜蘭小貨車闖紅燈 瞬間狠削Volvo戰車頭

    宏碁筆電新品登場 普發6000享優惠
    高雄大貨車轉彎不慎撞倒電動自行車 66歲婦人慘遭輾斃
    2023/04/14 15:44

    高雄大貨車轉彎不慎撞倒電動自行車 66歲婦人慘遭輾斃
    宜蘭小貨車與機車相撞！騎士倒地 路人舉大傘擋艷陽
    2023/04/14 15:12

    宜蘭小貨車與機車相撞！騎士倒地 路人舉大傘擋艷陽

    禾聯變頻空調 健康抑菌省電超有感
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播