騎樓拉水管絆倒老翁涉過失致死 攤商喊冤仍遭判刑1年

騎樓拉水管絆倒老翁，攤商喊冤仍遭判刑1年。（記者黃良傑攝）

2023/04/10 23:32

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄郭姓男子租騎樓店面開肉圓店，被控收攤時未將水管收好，造大樓81歲林姓男子經過被絆倒，正面倒地受傷，隔天突然失去心跳，緊急送醫救起，但1個月後仍告不治，家屬對郭男提告，檢方認定郭男有過失，依過失致死罪起訴，高雄地院審結，依過失致死罪判郭1年徒刑，全案仍可上訴。

判決書指出，被告郭男於2017年間租大樓店面賣肉丸，因店面出現排水問題，他另拉了一條排水軟管，引流廚房洗手台、冰箱廢水排至店門口的排水孔內，不料，大樓住戶林男經過絆倒，經人扶起時左額受傷，止血後返家。

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林男隔天卻感覺頭很痛，突然失去心跳，送醫急救回復生命跡象，但意識模糊，1個月後，突因多重器官衰竭、肺炎併呼吸衰竭、急性腎衰竭等，醫院再急救無效，宣告死亡，法醫解剖相驗，發現腦部有對撞性挫傷、腦髓腫脹，導致隔天呼吸衰竭，最終因瀰漫性軸突損傷致死，檢方將郭男依過失致死罪起訴。

郭男質疑林男年邁，本身就有不少慢性疾病，況且，附近監視器並未拍到被店的水管絆倒影像，不能排除痼疾導致死亡，或服藥不適昏倒重創，無法接受過失致死的指控。

法官勘驗監視器影像，發現林男跌倒前，水管疑似有往林男方向拉扯，林男倒地前後，步伐體態相當正常，並無類似服用藥物，或病發虛弱的搖晃或傾斜，也沒有腳步不穩的動作；法官傳喚當時在場的許姓工人，許男證稱他曾被那條水管絆到，還好他年輕，反應快才沒有跌倒。

法官綜合證人和法醫分析，認定林男的死與未收好的水管有因果關係，判郭1年徒刑，可上訴。

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