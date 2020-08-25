鐵鍊絆倒行人釀重傷 生活百貨店長判刑

店家於去年2月間才加設「禁止跨越」警示標誌。（記者鄭淑婷攝）

2020-08-25 05:30:00

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市蘆竹區的佳瑪生活館南崁店，在前方廣場以ㄇ型欄杆及鐵鍊區隔機車停放、行人通道，吳姓男子2年前跨越鐵鍊不慎絆倒，頭部撞擊地面造成重傷幾乎癱瘓，經治療仍需仰賴呼吸器及鼻胃管，日常生活得靠他人全日照護；桃園地院認為店家未加設「禁止跨越」標誌提醒路人，加上雙方至今未和解，依業務過失重傷害罪判陳姓店長5月徒刑。

判決指出，事發廣場由佳瑪生活館南崁店負責維護，2012年10月至11月間即設置ㄇ型欄杆及鐵鍊等設施，吳男為在一旁排班的計程車司機。

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2018年5月4日上午9點多，吳男需要移車走至排班區，卻在跨越廣場鐵鍊時不慎絆倒造成重傷。

陳姓店長主張，欄杆及鐵鍊是為避免停車亂象，且並非他擔任店長時所設置，吳男明知該處有鐵鍊仍通行，他並無過失；其辯護人也稱，吳男自身患有高血壓、視線不佳等疾病，傷勢不能排除是自身因素所致，而生活百貨當時尚未營業，且廣場屬私人土地。

法官傳訊目擊的司機及吳妻，加上診斷證明書等，認為吳男確實是跨越鐵鍊遭絆倒重傷，而該廣場並未限制通行，代表不論營業時間與否，店家均同意行人使用，但設置欄杆及鐵鍊等設施時，卻未加設警告標誌或防護措施，直到去年2月才加設完成，顯見陳姓店長有疏失，且雙方至今未達成和解，審結依業務過失重傷害罪判刑，可上訴。

陳姓店長已不在該店服務，店內其他人員表示不便回應。

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