賣場鐵鍊絆倒行人害近癱 店長未設警示標誌判刑

店家於去年2月間才加設「禁止跨越」警示標誌。（記者鄭淑婷攝）

2020-08-24 16:11:12

［記者鄭淑婷／桃園報導］位於桃園市蘆竹區的知名生活百貨，前方廣場以ㄇ型欄杆及鐵鍊區隔機車停放、行人通道，2018年5月間吳姓男子路過欲跨越鐵鍊不慎絆倒，頭部撞擊地面造成重傷幾癱，經治療後仍需仰賴呼吸器及鼻胃管，日常生活得靠他人全日照護，桃園地院法官認為店家未在鐵鍊掛置「禁止跨越」提醒路人，直到去年2月間才設置完成，加上雙方至今未和解，日前依業務過失重傷害罪判處陳姓店長5月徒刑，可上訴。

由該生活百貨負責維護的前方廣場，2012年10月至11月間即設置ㄇ型欄杆及鐵鍊等設施，吳男則是在一旁排班的計程車司機，2018年5月4日上午9點多，吳男原本在附近休息，因需要移車而走到排班區，豈料，就在跨越廣場鐵鍊時不慎絆倒，頭部撞擊地面造成重傷，因此提告時任生活百貨的陳姓店長。

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陳姓店長主張，他是於2018年3月間到職，欄杆及鐵鍊並非他所設置，當初設置的目的是為避免停車亂象、影響行人通行，才會以此做為機車停放、行人的區隔，周邊也有行人通行的區塊，吳男明知該處有鐵鍊仍通行，他並無過失；另，其辯護人稱，吳男本身有高血壓、視線不佳等疾病，傷勢不能排除是自身因素所致，而吳男當下急著要到排班區，也可能誤判能夠跨越或有分心問題，且生活百貨尚未營業，廣場屬私人土地。

法官傳訊現場目擊的黃姓計程車司機及吳妻，以及醫院診斷證明書等資料，認為吳男確實是跨越鐵鍊時遭絆倒，而該廣場並未限制行人通行，代表不論營業時間與否，店家均同意行人使用，但在設置ㄇ型欄杆及鐵鍊等設施時，卻無加設警告、預防或是防護措施，直到案發後、前年2月才設置完成，顯見負責管理的陳姓店長涉有疏失，雙方至今未達成和解，審結依業務過失重傷害罪判處他5月徒刑。

店家於去年2月間才加設「禁止跨越」警示標誌。（記者鄭淑婷攝）

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