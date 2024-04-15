為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

越想越怪！退休婦誤信假投資詐團 求助警逮3嫌保369萬退休金

高雄66歲蔡姓婦人誤信詐團假投資大賺的話術，領出369萬元現金準備交付，交付前突感疑惑不安，便至轄區派出所請求協助，警方認為是詐術，便請她配合將計就計，約對方至超商前交款，一舉逮捕3名嫌犯。（民眾提供）

高雄66歲蔡姓婦人誤信詐團假投資大賺的話術，領出369萬元現金準備交付，交付前突感疑惑不安，便至轄區派出所請求協助，警方認為是詐術，便請她配合將計就計，約對方至超商前交款，一舉逮捕3名嫌犯。（民眾提供）

2024/04/15 23:48

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄66歲蔡姓婦人誤信詐團假投資大賺的話術，領出369萬元現金準備交付，交付前突感疑惑不安，便至轄區派出所請求協助，警方認為是詐術，便請她配合將計就計，約對方至超商前交款，一舉逮捕監控的嫌犯侯男（18歲）、車手梁男（19歲），以及另一名女車主余女（21歲）。

新興分局今指出，被害人蔡婦日前到派出所報案，她神情慌張表示，退休後靠退休金生活，日前加入某投資Line群組，群組內一名「理專」稱，只要儲值現金至指定的App，就能代操作投資，輕鬆獲利非難事，她誤信「理專」話術，領出退休金和多年積蓄369萬元。

蔡婦和對方約在前金區某超商前面交款，準備交付369萬前卻越想越怪，突然起疑，轉往派出所詢問、求助，警方認為又是假投資詐騙，勸說蔡婦將計就計，警方埋伏超商附近，見取款的余姓女車手出現，立即逮人，余女稱不知情，否認是詐騙集團成員。

警方並於附近路口逮獲監控的侯男，以及接應的另一名梁姓車手，余女聲稱在網路上應徵行政工作，只要負責取款，日薪可賺3000至5000元，侯、梁2人稱受詐團利誘，要脅他們加入當車手，侯、梁2人最後被法官裁定羈押，余則無保請回。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
賴慧如驚爆被詐騙！氣揭兇手是「她」慘被封鎖下場曝光
2024/04/15 06:44

賴慧如驚爆被詐騙！氣揭兇手是「她」慘被封鎖下場曝光
得不償失！基隆男賣帳戶賺3萬 法官判刑4個月+賠500萬
2024/04/15 18:14

得不償失！基隆男賣帳戶賺3萬 法官判刑4個月+賠500萬

台積電效應高雄新市鎮潛力爆發
通霄某私幼園園長被控詐騙吸金逾6千萬 50多名家長、友人受騙
2024/04/15 13:05

通霄某私幼園園長被控詐騙吸金逾6千萬 50多名家長、友人受騙
假投資鎖定目標+假檢警恫稱洗錢 史上最高 退休女董遭詐1.8億
2024/04/14 05:30

假投資鎖定目標+假檢警恫稱洗錢 史上最高 退休女董遭詐1.8億

經典到手潮流不退 德國馬牌再掀流行
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播