越想越怪！退休婦誤信假投資詐團 求助警逮3嫌保369萬退休金

高雄66歲蔡姓婦人誤信詐團假投資大賺的話術，領出369萬元現金準備交付，交付前突感疑惑不安，便至轄區派出所請求協助，警方認為是詐術，便請她配合將計就計，約對方至超商前交款，一舉逮捕3名嫌犯。（民眾提供）

2024/04/15 23:48

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄66歲蔡姓婦人誤信詐團假投資大賺的話術，領出369萬元現金準備交付，交付前突感疑惑不安，便至轄區派出所請求協助，警方認為是詐術，便請她配合將計就計，約對方至超商前交款，一舉逮捕監控的嫌犯侯男（18歲）、車手梁男（19歲），以及另一名女車主余女（21歲）。

新興分局今指出，被害人蔡婦日前到派出所報案，她神情慌張表示，退休後靠退休金生活，日前加入某投資Line群組，群組內一名「理專」稱，只要儲值現金至指定的App，就能代操作投資，輕鬆獲利非難事，她誤信「理專」話術，領出退休金和多年積蓄369萬元。

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蔡婦和對方約在前金區某超商前面交款，準備交付369萬前卻越想越怪，突然起疑，轉往派出所詢問、求助，警方認為又是假投資詐騙，勸說蔡婦將計就計，警方埋伏超商附近，見取款的余姓女車手出現，立即逮人，余女稱不知情，否認是詐騙集團成員。

警方並於附近路口逮獲監控的侯男，以及接應的另一名梁姓車手，余女聲稱在網路上應徵行政工作，只要負責取款，日薪可賺3000至5000元，侯、梁2人稱受詐團利誘，要脅他們加入當車手，侯、梁2人最後被法官裁定羈押，余則無保請回。

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