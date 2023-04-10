痛打腳板、狠抓沖洗 台中嬤級園長涉虐童下場曝

彭姓幼兒園長涉虐童。（資料照）

2023/04/10 22:46

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一所幼兒園，去年傳出七旬阿嬤級園長怒打小孩腳底板、粗暴拉扯嘔吐幼兒沖洗等不當行為，有離職教師拍攝影片後上傳，在網路上引發軒然大波，除教育局勒令該名園長停職接受調查，一審近日審結，認定園長涉犯強制罪，判拘役80天，可易科，緩刑2年。

去年8月初，有受害女童父母在民代陪同下，出面控訴表示，2歲多女兒3月底到這家幼兒園就讀幼幼班，4月就開始抗拒上學，由於孩子並不怕生且個性活潑，原以為只是適應不良，女兒卻多次為了不想上學而啜泣，園方也反映女兒吃飯常吐，每天都要準備一套衣服給她換，沒想到竟是76歲的彭姓女園長涉虐童導致。

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另當時網路上也出現該幼兒園離職老師上傳的影片，片中顯示去年6月30日下午5時許，正是彭女拿著藤條怒打男童腳底板，被打的孩童害怕的大哭，另一則影片則為同年7月4日上午9時許，彭女餵女童餐點時，不顧女童進食速度持續餵食，女童吃不下將餐食吐出惹怒彭女，彭女強拉女童到廁所內開啟蓮蓬頭沖洗，以此教訓幼童。

全案曝光後，除教育局祭出停職處分，檢方也將彭女依成年人故意對兒童犯強制罪起訴，一審審理時，彭女已承認涉案，已不再從事幼保工作，另也跟被害幼童家屬達成和解，被害人家屬認為彭女有悔意，也不再追究彭女刑責。

而一審近日審結，依成年人故意對兒童犯強制罪兩次犯行，分別判處拘役40天、50天，應執行拘役80天，得易科罰金8萬元，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，另接受法治教育3場，可上訴。

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