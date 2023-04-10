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    兒酒後失足曹公圳喪命 母告高市府聲請國賠381萬敗訴

    兒酒後失足曹公圳喪命，母告高市府管理疏失，聲請國賠381萬敗訴。（記者黃良傑攝）

    兒酒後失足曹公圳喪命，母告高市府管理疏失，聲請國賠381萬敗訴。（記者黃良傑攝）

    2023/04/10 16:12

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄閻姓男子酒後疑因嘔吐失足跌落曹公圳，最後成為一具冰冷屍體，閻母傷心之餘怒告高雄市府聲請國賠，求償381萬餘元，高雄地院審結，認為市府有設置綠籬及護欄等防護設施，並無管理缺失，研判死者酒後刻意跨越綠籬，在水圳旁嘔吐時不慎失足落水，市府對曹公圳步道管理沒有缺失，判閻母敗訴。

    判決書指出，2020年11月間曹公圳發現男浮屍，閻男手中還有一包鹽酥雞，經調閱路口監視器，研判閻男酒後步行至曹公圳旁後，疑因嘔吐等失足落水圳中，溺水身亡，經解剖相驗發現血液酒精濃度高達341mg/dL，且氣管及支氣管噎塞大量食物，死因判定為急性酒精中毒窒息死亡。

    但閻母質疑因曹公圳步道未設護欄或綠籬，防護、照明設施均不足，才造成兒子在圳邊失足落水，指控市府管理曹公圳有疏失，聲請國賠，要求市府支付殯葬費16萬5650元、扶養費164萬8110元、200萬精神慰撫金，共求償381萬3760元。

    市府水利局辯稱曹公圳畔設有路燈，為防止行人靠近圳邊，人行道和圳間還設有1.5公尺寬綠籬，主張死者閻男因擅自跨越綠籬，獨自靠近圳邊，因故失足溺斃，死因應和曹公圳管理並沒有關連。

    閻母在法庭上提出現場照片，指市府在兒子溺斃後才設路燈，法官勘驗照片認為並非事發現場，水利局則提出與廠商的契約，以及事發現場監視器畫面，都佐證閻男落水前，曹公圳案發處已設有路燈，認為市府管理曹公圳步道並無缺失，判閻母敗訴。

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