非洲鼓女師被「大外割」上銬請求國賠200萬 中壢警分局回應了

非洲鼓女老師詹慧玲（右）由律師陳孟秀（左）及支持者陪同前往中壢警分局遞交國賠請求書，要求賠償200萬元。（記者李容萍攝）

2023/03/21 14:59

〔記者李容萍／桃園報導〕非洲鼓女老師詹慧玲控桃園市警察局中壢警分局興國派出所葉姓警員前年在中壢火車站附近濫權使出柔道「大外割」盤查，桃園地方法院判決葉員有罪，葉員放棄上訴停職。詹慧玲今日前往中壢警分局遞交國賠請求書，要求賠償200萬元。對此，中壢警分局中午回應，本案尊重司法判決，針對個案爭議衍生執法過程瑕疵部分深切檢討，已於去年7月懲處相關幹部，包含時任分局長及所長等人監督不周及葉員違失責任。

中壢警分局回應表示，有關葉姓警員在2021年4月間，因盤查詹姓女士發生衝突而衍生爭議事件，葉員接獲桃園地方法院判決書後，檢視詳閱前因後果，發現當時依職權發動判斷與執法程度認定確有瑕疵，加諸情緒而影響處置作為，對於法院判決坦然接受，勇於面對司法結果。

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中壢警分局表示，葉員執法瑕疵個案業已列為案例教材，並依照新修正相關規定，加強員警教育訓練、模擬各種情境執法，務求認事用法謹慎周延，在保障人權前提下，嚴正執法並依法定行政程序處置，以維公共秩序與個人權益。

中壢警分局強調，警察工作是保障社會安全的重要力量，第一線員警更是治安維護衝鋒陷陣主力，肩負執法危險與衝突壓力，本案依法院判決已予警示懲罰，盼社會大眾以理性看待此個案，共同鼓勵支持警察執法工作，未來也將秉持打擊犯罪不手軟的堅定立場，努力不懈守護轄區治安。

非洲鼓女老師詹慧玲（中）前往中壢警分局遞交國賠請求書，要求賠償200萬元。（記者李容萍攝）

非洲鼓女老師詹慧玲（中）由律師陳孟秀（左）及支持者陪同前往中壢警分局遞交國賠請求書，要求賠償200萬元。（記者李容萍攝）

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