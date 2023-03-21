被盤查「大外割」 非洲鼓女師批警政墮落聲請國賠200萬

非洲鼓女老師詹慧玲（中）至中壢警分局聲請國賠，強調希望整個警察體系墮落的問題可以被檢討。（記者李容萍攝）

2023/03/21 14:53

〔記者李容萍／桃園報導〕非洲鼓女老師詹慧玲控桃園市警察局中壢警分局興國派出所葉姓警員，前年在中壢火車站附近濫權使出柔道「大外割」盤查，桃園地方法院判決葉員有罪，葉員放棄上訴停職。詹慧玲今日上午由律師及支持者陪同前往中壢警分局遞交國賠聲請，要求賠償200萬元。她表示，警察違反盤查並為了績效去激怒人民來製造犯罪相當恐怖，葉員已付出代價，希望整個警察體系墮落的問題可以被檢討。

詹慧玲激動表示，事發至今將滿2年，自己的情緒仍很激動，沒有人打電話或是透過臉書等任何方式向她道歉，看到的大部分留言都是在責備，甚至員警被判刑後還說是她在搞鬼，尤其警政高層在媒體前發言沒有承認錯誤或是對她表達關心，而是只對葉姓警員表達關心，這部分看了心裡很不是滋味，這些警察長官態度至今是死不認錯，營造整個社會在霸凌警察，這是錯誤且不知反省的行為，她希望透過國賠要求彰顯問題，讓所有民眾參與討論，促進警政改革。

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詹慧玲提到，整件事如果聲請民事賠償，只是針對葉姓警員個人，但這並非員警一個人的事件，葉員已為個人判斷錯誤的違法行為受到法院裁決，個人已經付出代價，但葉員是有3至5年經驗的警員，應知道臨檢程序不可違反盤查，但她被帶回去的8小時過程中，明明可以警局上下都可揭發或阻止此事發生，她卻仍被以不符比例原則及被手銬腳鐐對待，整件事背後是警政體系墮落的問題，是從上至下對於警察職權過度擴權甚至不理解自己工作範圍的錯誤值勤行為，這件事必須被追究。

詹強調，如果人民走在路上天下太平，但警察為了績效激怒民眾，讓人民說出汙辱員警話語，再說這是妨礙公務，有多少人被冤枉及在錯誤執法之下製造錯誤的犯罪紀錄，她要阻止這樣的事情繼續發生，聲請國賠也是想讓所有警政體系有所改變。

陪同的律師陳孟秀也說，詹慧玲的例子創造司法上的先例，但這絕對不只是葉姓警員一人責任，背後仍有許多問題須被討論檢討，警察從上到下的體系都該被檢視，聲請200萬元國賠不僅是彌補詹這2年來生活及精神上等損害，更是希望可以改革，盼中壢警分局能好好面對。

非洲鼓女老師詹慧玲（中）至中壢警分局聲請國賠， 有許多支持者到場為她加油，讓她感動落淚。（記者李容萍攝）

非洲鼓女老師詹慧玲（中）至中壢警分局聲請國賠， 有許多支持者到場為她加油。（記者李容萍攝）

非洲鼓女老師詹慧玲（中）至中壢警分局遞交國賠聲請。（記者李容萍攝）

非洲鼓女老師詹慧玲（中）至中壢警分局遞交國賠聲請。（記者李容萍攝）

非洲鼓女老師詹慧玲（中）至中壢警分局聲請國賠， 有許多支持者到場為她加油。（記者李容萍攝）

非洲鼓女老師詹慧玲（左）至中壢警分局聲請國賠， 有許多支持者到場為她加油，讓她感動落淚。（記者李容萍攝）

非洲鼓女老師詹慧玲（中）至中壢警分局聲請國賠， 有許多支持者到場為她加油，讓她感動落淚。（記者李容萍攝）

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