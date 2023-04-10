社區住戶拒賠被強制執行 竟反控對方強盜、搶奪

住戶阿明指控阿強父女找臨演指揮假警察搬走家具，對父女提告強盜罪、搶奪罪，士檢偵結對父女處分不起訴。圖為士林地檢署。（資料照）

2023/04/10 14:30

〔記者溫于德／台北報導〕新北市某社區阿明、阿強（均化名）兩名住戶因細故發生爭吵，法院判阿明應賠償1萬5千元，阿明卻拒賠被阿強聲請強制執行，後來法院民事執行處搬走家具，阿明卻認定是阿強父女找臨演假冒事務官指揮假警察，對父女提告強盜罪、搶奪罪，士林地檢署偵結，對父女處分不起訴。

2020年阿明辱罵阿強「你敢動我女兒，我動你兒子喔，我告訴你，幹你娘老母雞掰」，經阿強提告，法院判阿明應賠償1萬5千元，但阿明拒賠，被聲請強制執行。

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阿明則反控，2022年2月21日，阿強父女找來一群臨演假冒士檢事務官指揮假警察，強行用電鑽破門而入，再強行搬走各種大小型運動器材、男女鑽表、男女鑽戒、現金等，害他損失120萬元，因此對阿強父女提告強盜罪、搶奪罪，並質疑阿強偽造電梯監視器畫面。

阿強父女喊冤解釋，當天跟法院民事執行處的司法事務官、書記官以及派出所警員前往執行阿明的財產，當時警員都有錄影，否認犯罪。

士檢認為監視器畫面並無偽造情況，且法院僅扣得電視、按摩椅、美體機、除濕機、電暖扇、仰臥起坐機等各1台，共6件，況且，阿強父女已提出法院執行命令。

因此，阿強父女應無可能假冒檢察事務官夥同警察官及法院司法事務官進行強盜、強奪，士檢對父女處分不起訴。

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