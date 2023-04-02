騎士疑未禮讓行人被毆傷 男辯正當防衛被打臉判刑

機車騎士疑未禮讓行人被毆傷，男子辯怕被撞正當防衛被法官打臉判刑。（記者黃良傑攝）

2023/04/02 15:23

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄林姓男子牽狗過斑馬線，陳姓女機車騎士經過，疑未禮讓行人先過，林男竟出拳揮打，造成陳女摔傷、左眼幾近全盲，林男被控傷害辯稱是怕被撞，屬正當防衛，法官勘驗路口監視器，認定林男傷害罪成立，因遲未賠償被害人，判他2年10月徒刑，全案仍可上訴。

判決書指出，被告林男於2020年5月間牽狗過馬路，準備過斑馬線至對面公園，恰遇陳女騎機車經過該路口，對方竟未先禮讓行人他和狗，林男被控突然出拳襲擊，造成陳女摔車重傷，左眼視力受損，經送醫治療，發現頸椎、頭部、顏面挫傷，左眼外傷併發青光眼，治療矯正後視力只剩0.05，幾近全盲。

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林男被告傷害罪嫌，檢方偵辦後，認為陳女已達重傷害程度，偵結依傷害罪將林男起訴，高雄地院審理時，林男辯稱當時因陳女未禮讓行人，也未減速，從他的左邊經過，身體才會自然做出防禦反應；委任律師也主張陳女有侵害林男路權，基於本能反應，才會出手防衛，避免他和愛犬被撞及。

法官勘驗路口監視器影像，當時被告的眼神朝陳女的機車方向盯看，直到陳女機車到他前方，才突然揮擊陳女，造成她後仰摔車，認定林男不符合「正當防衞」，考量被告遲未和陳女達成和解，即使曾捐血超過170次、柴山背水800多趟，仍依傷害罪判刑2年10月，全案可上訴。

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