男不甘姪女被劈腿嗆對方「讓你知道殯儀館在哪」 法官判拘20天

基隆地院近日審結，認定廖男觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役20天，得易科罰金2萬元。（記者吳昇儒攝）

2023/04/02 08:55

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名廖姓男子得知自己的劉姓姪女遭邱姓伴侶劈腿之後，竟於去年8月3日晚間，用姪女的通訊軟體INSTAGRAM（下稱IG）帳號，向對方恫稱：「我等一下就讓你知道殯儀館在哪」等語，讓邱姓被害人心生畏懼，報警處理。基隆地院近日審結，認定廖男觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役20天，得易科罰金2萬元。

檢警調查，32歲廖姓男子曾因觸犯毒品案件，2018年易科罰金執行完畢，卻不思悔改，去年8月間得知姪女遭邱姓伴侶劈腿後，便以姪女的IG帳號錄音留言給對方，先是恫稱「晚一點就知道，看你家會不會爆炸」，隔沒多久又留言給對方稱「我等一下就讓你知道殯儀館在哪」等語。

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嚇得邱姓被害人趕緊向台北市松山警分局報案，宣稱自己遭到廖男恐嚇要向他提出告訴。

廖男到案後，向檢警坦承因為不滿被害人劈腿，讓姪女受到傷害，確實有出言恐嚇對方；被害人也於檢察官偵訊時，提出廖男錄音留言的紀錄作證。

法官審理後認為，廖男雖於5年內故意再犯有期徒刑以上之罪，但犯案的性質、類型均不相同，故不予加重其刑；考量其犯案動機、目的及手段，判處拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。

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