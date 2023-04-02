為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男不甘姪女被劈腿嗆對方「讓你知道殯儀館在哪」 法官判拘20天

    基隆地院近日審結，認定廖男觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役20天，得易科罰金2萬元。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定廖男觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役20天，得易科罰金2萬元。（記者吳昇儒攝）

    2023/04/02 08:55

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名廖姓男子得知自己的劉姓姪女遭邱姓伴侶劈腿之後，竟於去年8月3日晚間，用姪女的通訊軟體INSTAGRAM（下稱IG）帳號，向對方恫稱：「我等一下就讓你知道殯儀館在哪」等語，讓邱姓被害人心生畏懼，報警處理。基隆地院近日審結，認定廖男觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役20天，得易科罰金2萬元。

    檢警調查，32歲廖姓男子曾因觸犯毒品案件，2018年易科罰金執行完畢，卻不思悔改，去年8月間得知姪女遭邱姓伴侶劈腿後，便以姪女的IG帳號錄音留言給對方，先是恫稱「晚一點就知道，看你家會不會爆炸」，隔沒多久又留言給對方稱「我等一下就讓你知道殯儀館在哪」等語。

    嚇得邱姓被害人趕緊向台北市松山警分局報案，宣稱自己遭到廖男恐嚇要向他提出告訴。

    廖男到案後，向檢警坦承因為不滿被害人劈腿，讓姪女受到傷害，確實有出言恐嚇對方；被害人也於檢察官偵訊時，提出廖男錄音留言的紀錄作證。

    法官審理後認為，廖男雖於5年內故意再犯有期徒刑以上之罪，但犯案的性質、類型均不相同，故不予加重其刑；考量其犯案動機、目的及手段，判處拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    拍傳口愛A片給女友稱「今天功課」 他恐嚇學不會皮癢被判刑
    2023/03/26 12:59

    拍傳口愛A片給女友稱「今天功課」 他恐嚇學不會皮癢被判刑
    暴力討債新聞連結成道具 男傳訊恐嚇被害人判刑5個月
    2023/03/19 15:54

    暴力討債新聞連結成道具 男傳訊恐嚇被害人判刑5個月

    陽光女神Janet！親臨父母家鄉代言「世紀莊園」
    對女友視訊亮槍被告恐嚇判20天拘役 辯稱打老鼠逆轉改無罪
    2023/02/02 00:10

    對女友視訊亮槍被告恐嚇判20天拘役 辯稱打老鼠逆轉改無罪
    不排隊嗆超商店員「妳要挖眼睛是不是！」 老人恐嚇判拘役
    2022/03/02 16:38

    不排隊嗆超商店員「妳要挖眼睛是不是！」 老人恐嚇判拘役

    全面助攻拚經濟大同 3C黃金週酬賓盛典
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播