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    首頁　>　社會

    失竊車輛內工作手套驗出DNA 法官判手套主人無罪

    警方從失竊車輛內工作手套驗出DNA，檢方認定手套主人諸男是竊賊，屏東地院認為證據薄弱，判無罪。（記者李立法攝）

    警方從失竊車輛內工作手套驗出DNA，檢方認定手套主人諸男是竊賊，屏東地院認為證據薄弱，判無罪。（記者李立法攝）

    2023/03/28 09:49

    〔記者李立法／屏東報導〕徐姓男子的小貨車遭竊，10多天後尋獲，警方從遺留在車內的工作手套中驗出DNA，尋線逮到涉嫌偷車的諸男，雖然諸男矢口否認犯行，但檢方仍依竊盜罪起訴，屏東地院審理後，認為單憑車內的工作手套就認定諸男是偷車賊，證據過於薄弱，判諸男無罪，可上訴。

    徐男將小貨車停在自家附近路旁，3天後才發現車子不見了，因附近沒有監視器，警方一時難以查出竊賊身分，12天後，該部遭竊的小貨車被棄於路旁，車身有刮痕，車頂擾流板也不見了，警方在車內發現2只工作手套，送鑑驗出DNA，循線逮到涉案的諸姓男子。

    諸男卻喊冤，強調他擔任鐵工，將工作用手套放在機車鑰匙孔下方的置物箱，有很多朋友會向他借車，因借用人數不少，他不記得有哪些人向他借用機車，手套可能在借用的過程中遺失了，他絕對沒有偷車。

    檢方偵辦後，認手套擺放的位置並非一般人從車外或車側可輕易放置或碰觸，可見是握有該手套的人使用並竊取該車後放置於車內，依法應提起公訴。

    屏東地院︰無法證明為竊盜車輛的犯罪工具

    屏東地院認為，被驗出DNA的手套，只能證明諸男曾持有或使用、碰觸該手套的事實，卻無法證明為竊盜車輛的犯罪工具，也不能直接證明是諸男竊車後將手套遺留在車內，檢方所提事證無法讓法官形成有罪心證，應予諸男無罪諭知。

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