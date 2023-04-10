打擊人蛇集團防範偷渡 內政部祭4招防制

內政部長林右昌。（記者王冠仁翻攝）

2023/04/10 11:30

〔記者王冠仁／台北報導〕日前台灣西部沿海多處被發現有多具浮屍，警方推測可能是人蛇集團在海上將越南籍偷渡客丟包所致。對此，立法院內政委員會今天進行專題報告，內政部也對此表示，會持續透過網路巡邏、查處非法外來人口、推動自行到案專案等作為來加強防制。

立法院內政委員會今天進行「近來不法偷渡集團橫行、新興黑道幫派崛起及詐騙案件猖獗，導致民心不安之各部會相關措施檢討與精進」專題報告。內政部針對不法偷渡集團橫行的部分提出防制策略。

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內政部表示，首先會透過移民署來運用多語人才，加強網路巡邏來進行情蒐、不法情資調查。針對其他執法機關查獲外來人口違法案件，移民署也會加強後續清詢作業，追查幕後不法集團，以防不法分子逍遙法外。至於被查處到案的外來人口違法案件，移民署也會持續執行遣返。

目前移民署為了降低台灣境內居高不下的逾期失聯移工人數，已經從今年2月起到6月底，推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，截至4月5日，已查處 7481 名，包含5064名失聯移工及2417名非失聯移工。

移民署近期也主動協助遭誘騙赴海外之受害者返國，像是移民署駐胡志明市辦事處移民秘書，就多次到柬埔寨協調相關機關協處救援，另調派任務型人力前往泰國，支援駐泰國移民秘書緊急救援被害人返國。截至4月5日，移民署共協助366人返台，包含泰國179人、緬甸7人、越南180人。

移民署未來會結合警政署宣導資訊，透過網站、LINE推播及函請NGO團體加強宣導作為，共同呼籲國人避免受詐落入人口販運陷阱。

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