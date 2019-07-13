台美合作破獲美墨邊境人蛇集團 赫見台灣護照成偷渡神器！

2019-07-13 12:14

〔記者羅添斌／台北報導〕我國護照在國際通行無阻，但卻沒有想到，國際人蛇集團看上台灣護照好用，竟高價收購做為美墨邊境偷渡的工具使用，還以暴利高薪招收台灣人士擔任偷渡車輛駕駛，載著中國籍人士以有效的台灣護照闖過美墨邊境再入境美國，成為新型態的國際犯罪模式，幸好在台美情報合作之下破獲國際犯罪行動。

熟悉台美安全合作業務的官員今天說，美國國土安全部海關暨邊境保護局（CBP）曾在美國查獲一起偷渡案件，吳姓台灣籍人士涉嫌在2017年6月，利用汽車載運中國籍的人蛇集團成員，中國人士持的還是張姓台灣人士的台灣護照，要從美墨邊境關卡聖易西鐸入境美國，由於中國籍人士的神情可疑而被查獲。

官員指出，由於這是美墨邊境偷的全新型態，由台灣人開車載著持有台灣護照的中國籍人士，意圖通過美墨邊境關卡，美方高度重視，除了由美國在台協會AIT將情資提供給我國之外，還將吳嫌遣送台灣受審。

官員表示，由於此案牽涉兩岸人蛇集團，經由我方深入偵辦並且佈線以及資料比對之後，清楚掌握出借我國護照嫌犯的人數及護照資料，再經由AIT請其向CBP，調閱出由墨西哥進入美國聖易西鐸邊境關卡入境資料，並請CBP提供同車旅客資料後，成功的清查出擔任偷渡集團駕駛車手的多名我國籍人士資料，以及涉及出借護照給人蛇集團的國人。

官員指出，涉及此案的國人多達38人，經過為時近2年的調查及搜捕行動，目前已由桃園地檢署起訴，而前後渡載運進入美國境內的中國籍人士將近40人次，美國國土安全部經過長時間的搜捕之後，也都已經落網，這次的打擊國際人蛇集團行動，稱的上是台美情報合作的典範。

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