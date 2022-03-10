兩岸人蛇新興手法 澎湖成為海運轉運站

馬公商港為澎湖主要海運門戶，旺季時台澎藍色公路航班絡繹不絕，也成為人蛇集團新興的偷渡管道。（記者劉禹慶攝）

2022/03/10 20:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕昔日兩岸人蛇集團，都是在公海以大筒〈船〉換小筒〈船〉方式，直接用快艇將人員送抵台灣登岸，但因台灣沿岸密布岸際雷達，風險性增高。九日澎湖地檢署查獲的人蛇偷渡方式，卻是在公海接駁，直接大辣辣由澎湖搭乘客輪抵台。

根據了解，兩岸人蛇集團手法日新月異，最新的方式竟然是用漁船在公海一手交錢、一手交人接駁賣淫女子，利用現在防疫要求人人戴口罩的漏洞，由集團成員先尋覓類似的人頭證件，讓偷渡女子竟然能輕鬆蒙混過關，直接在澎湖搭乘前往台灣嘉義布袋客輪，輕而易舉踏上台灣土地，這樣新興偷渡模式，著實讓偵辦的檢警人員相當緊張。

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其實這樣的模式，主要是因澎湖為旅遊勝地，算是台灣的離島，海運航程算是國內航線，不像位居邊陲地帶的金門、馬祖叫外島，因為國門要衢的地緣關係，出入境都會嚴格審查，加上澎湖與台灣距離近，連接海運航次多，被兩岸人蛇集團相中，發展出持偽造遊客證件搭船出海，輕而易舉攻陷台灣國門安檢，引發國安及入出境相關主管單位高度重視，未來會專案進行檢討改進。

另外也拜疫情所賜，台灣嚴格規定搭乘大眾工具全程需要戴口罩，也成為人蛇集團利用的缺口，因大半人臉被口罩遮住，無法清楚與證照進行辨識，給予不法人士可乘之機，才會讓澎湖淪為中途轉運站，建立漁船公海接駁、澎湖搭乘客輪抵台的新興偷渡手法，凸顯出現行澎湖海運管理鬆散的問題，更擔心成為國安漏洞，讓中國情報人員趁隙而入。

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