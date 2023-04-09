15萬賣存摺還被囚禁，他慘遭詐騙集團打死，新竹地院判兇手11年徒刑。（記者蔡彰盛攝）

2023/04/09 19:55

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕男子李健豪加入詐騙集團成為收簿手，遇到以15萬元賣存摺的曾男，將其帶往「控點」居住，直到帳戶遭警示為止。然而曾男卻失控大叫，遭李男以球棒、電擊器等兇器猛烈毆打致死，新竹地院依犯傷害致人於死罪，處有期徒刑11年。

判決書指出，李健豪加入詐騙集團當收簿手，曾男以15萬元賣存摺後，按約定至詐騙集團成員所指示之「控點」居住，直到帳戶遭警示為止。

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李健豪受指示出名租用桃園市平鎮區育英路控點，並擔任看管，曾男抵達入住後，突因不明原因大吵大鬧，李健豪遂以棉被及透明膠帶捆綁雙手及雙腳，以球棒、電擊器等兇器猛烈毆打，曾男因頭部、軀幹、四肢多處擦傷、挫傷、左側肋骨骨折、左胸皮下氣腫等傷害，並因橫紋肌溶解症而出現嘔吐症狀。

李健豪乃將曾男帶到竹市某賓館房內觀察狀況，期間並未送曾男就醫即離開。後因曾男狀況變差，身受重傷，因嘔吐物吸入深層呼吸道內、部份小支氣管食物阻塞，導致其因肋骨骨折、橫紋肌溶血症、毒品中毒、窒息而死亡。

法官審酌李男僅因被害人吵鬧、擔心控點曝光，竟不思以理性手段處理，反拘禁被害人於控點小房間內，並進而持球棒、電擊棒等兇器持續猛烈傷害被害人致死，手段兇殘，造成無法回復嚴重損害，更令被害人家屬受此天人永隔之慟，難以抹滅，實應予嚴懲。考量被告犯後避重就輕，飾詞否認犯行，未見悔悟犯後態度，迄未與被害人家屬達成和解、彌補損害，最後依傷害致死罪判處徒刑11年。

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