詐團「收簿手」二審大逆轉 不知包裹內容物無罪

張女涉為詐欺集團領取包裹，被高雄高分院改判無罪。 （記者鮑建信攝）

2023/01/03 21:47

〔記者鮑建信／高雄報導〕張姓女子上網找工作，被指控為詐欺集團「收簿手」，負責領取存摺等證件包裹，被依詐欺取財判罪，但高雄高分院審理後大逆轉，認為她不知道包裹內物品，日薪1600元不算特別高，改判無罪。

檢方指出，張女於2020年5月27日，上網應徵「貨運理貨人員」工作，與暱稱「人人貸方子民」詐騙集團成員洽詢後，在6月17日起上班，擔任俗稱「收簿手」角色，負責領取內有帳戶和信用卡的包裹。

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同月18日，張女依照方子民指示，前往台中、高雄大社和六龜等地超商領取包裹，交給集團成員後，共詐得15萬元。案經仁武分局查獲，移送橋頭地檢署偵辦、起訴，並被地院依詐欺取財罪，判處她易科刑4月，併科罰金1萬5000元。

張女上訴指出，工作內容為貨物理貨人員，負責領取文件、包裹，日薪1000元至3000元不等，領貨過程中沒有拆過包裹，不知道是什麼東西，否認犯行。

二審合議庭指出，張女提出求職資料，工作為上午9點至夜間10點，領取地點有台中等地，她工作6天共獲取2萬多元，但扣除搭計程車和高鐵、貨運、櫃檯寄物等費用，日薪約1600元，而非檢方指控領取1件包裹的錢，報酬沒有特別高，認定罪證不足，僅檢方可以上訴。

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