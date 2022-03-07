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    超狂詐團收簿手 找現任、前任女友到旅館一起「控車」

    林姓男子（左）找現任（中）、前任（右）女友一起到旅館監控人頭帳戶提供者。（記者王冠仁翻攝）

    林姓男子（左）找現任（中）、前任（右）女友一起到旅館監控人頭帳戶提供者。（記者王冠仁翻攝）

    2022/03/07 15:20

    〔記者王冠仁／台北報導〕49歲林姓男子擔任詐騙集團收簿手，透過網路張貼收取人頭帳戶的廣告，來取得帳戶供詐騙集團使用；他為了避免民眾提供帳戶後跑去報警，要求提供者必須入住旅館進行「控車」。他為了有效控制帳戶提供者，找來現任、前任女友幫忙，兩女不僅知道彼此的感情狀況，甚至曾經同處一室，讓警方直呼詐騙集團的價值觀令人不敢恭維。

    警方調查，林姓男子擔任詐騙集團收簿手，負責提供人頭帳戶給上線，專門用來收受詐騙贓款；由於人頭帳戶收受贓款不久後就會被警方列為警示帳戶、凍結資金，因此「壽命」平均只1、2天。林為了穩定取得人頭帳戶，於是在社群網站上張貼廣告，聲稱出租帳戶就可以拿到3萬元。

    有民眾缺錢花用、看到廣告輾轉與林聯繫，林擔心民眾提供帳戶後向警方報警、私吞贓款，因此要求提供者要入住特定旅館接受「監控」，這也是詐騙集團俗稱的「控車」。

    林男所屬的詐騙集團專門用投資名義四處詐騙，待受害民眾匯出款項到指定人頭帳戶後，就會有車手前往取款，待款項提領完畢，住在旅館內的帳戶提供者拿到報酬後就可離去。

    不過，有一位帳戶提供者事後「越想越怪」，擔心自己成為詐騙集團共犯，因此離開旅館後報警。

    警方查出，林近期安排7名帳戶提供者住進台北市重慶南路上兩家旅館；警方透過旅館入住資料，循線傳喚林與其女友、7名帳戶提供者。警方擴大調閱飯店監視器畫面，發現數月前，林還安排現任、前任女友一起幫忙，兩女曾在飯店櫃檯辦理入住、同處一室共同監控帳戶提供者，令人啼笑皆非。

    警方說，這7位帳戶提供者的帳戶內，共有3百多萬元贓款，贓款分別來自20多位被害民眾，警方除了將林男與其女友、7名帳戶者分別依詐欺罪嫌送辦，也將深入追查幕後的詐騙集團。（16:01更新）

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